Actualidad política, en directo | Manuela Carmena, sobre Errejón: "Estoy en shock. Me parece horrible"

El expresidente del Gobierno Felipe González asegura que el PSOE era un proyecto de país y ahora no lo es. "No tenemos un proyecto de país autónomo, con vocación mayoritaria y con autonomía estratégica. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a cambiar de posición cada día. Si se necesita un voto o siete o cinco", afirma.



González sostiene que el PSOE, después del Congreso de Suresnes, es el único partido que sobrevivió a los Pactos de la Moncloa y al pacto constitucional para poner en marcha una reconciliación "que permitió compartir una convivencia en libertad y en paz entre los españoles".



"Es el único partido que representaba -prosigue- lo que es un proyecto de país, aceptando la pluralidad y la diversidad, eso era el Partido Socialista. Digo era, porque ahora no lo es. Puede volver a serlo. Ahora no somos alternativa en la mayoría de los sitios donde, cuando perdíamos, la única alternativa posible era el Partido Socialista", asegura en una entrevista en El Mundo.