Aznar, en defensa de Ayuso: "Hay caso Begoña Gómez, caso fiscal general y caso Ábalos. No hay caso Ayuso"

La fundación Faes, que preside José María Aznar, ha publicado este martes un editorial en defensa de Isabel Díaz Ayuso y en contra del Gobierno de Pedro Sánchez. El artículo lleva por título "Un Gobierno difamador".

En pleno enfrentamiento entre Moncloa y el Gobierno madrileño, un día después de que Ayuso rechazase la invitación de Sánchez a reunirse este viernes, Faes sale al paso contra el Ejecutivo: "Ministros como Bolaños, López y el propio Sánchez calumnian a la presidenta de la Comunidad de Madrid insultándola como corrupta, al hermano de esta, –libre de toda responsabilidad en sus negocios legítimos– y a la propia pareja de Ayuso que ha llevado al fiscal general del Estado al borde de la imputación por revelación de secretos que afectan a la presunción de inocencia de aquel".

El Partido Popular ha cerrado filas con la presidenta madrileña y ha respaldado su decisión de no acudir a Moncloa tras los ataques recibidos en los últimos días por Sánchez y varios ministros. Ahora bien, los presidentes autonómicos del PP seguirán acudiendo a la ronda de visitas a Moncloa: este viernes lo harán la balear Marga Prohens y la extremeña María Guardiola.

En ese contexto, Faes denuncia: "Sí, hay caso Begoña Gómez; hay caso fiscal general; hay caso –y mucho– Ábalos; y puede que estos casos crezcan. No, no hay caso Ayuso, ni caso hermano de Ayuso, ni caso Peinado, ni caso de la hermana del primo de un amigo de Feijóo".

Para la fundación de Aznar debería hablarse también del "caso Abogacía del Estado", porque, sostiene, esta institución "ha caído en el abismo arrastrado por la aquiescencia de sus máximos responsables a los despropósitos jurídicos de Sánchez".

El editorial acusa al Gobierno de haberse convertido en "una fuente incesante de bulos". "No se trata sólo de informaciones deformadas, sino de mentiras infamantes con las que trata de contrarrestar la extensión de la mancha séptica de corrupción", añade.

Begoña, "mujer de"

Faes denuncia también que la imagen que el Gobierno trata de dar del presidente y de su esposa, Begoña Gómez, no son ciertas. "No, Sánchez no es un pobre inocente asediado por los jueces, sino un killer político sin escrúpulos con la sola obsesión de mantenerse en el poder a costa de lo que sea", señala. Y añade: "No, Begoña Gómez no es una lumbrera de las ciencias sociales a la que se disputan las mejores universidades del mundo, sino alguien carente de habilitación académica alguna mínimamente relevante que parece haberse prevalido de su condición de 'mujer de' –paradoja feminista, por cierto– para montar una pretendida cátedra de contenidos irreconocibles".

La fundación de Aznar considera que "hasta Sánchez" debería "tener límites" y pide que la Justicia responda a las "calumnias" y "falsedades patentes" para que el Gobierno no acabe arrastrando "a todo el sistema institucional y a la democracia misma al lodazal".

Por último, Faes argumenta que, quien quiera saber lo que es lawfare, "lea la última resolución judicial que rechaza en los términos más severos que se puede pensar la querella contra el juez Peinado presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez".