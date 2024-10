Guardiola y Prohens también "entienden" el plantón de Ayuso a Sánchez pero acudirán a Moncloa el viernes

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dará plantón a Pedro Sánchez este viernes, sus compañeras de partido y homólogas en Baleares y Extremadura, Marga Prohens y María Guardiola, sí que se entrevistarán en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo.

Ayuso aduce dos razones para no acudir a Moncloa. La primera es que la ronda de Sánchez es en el marco "de la ruptura de la Hacienda común" y "no se puede normalizar lo que no es". La segunda son las palabras de Sánchez, pronunciadas en un viaje a Bruselas, que el Gobierno madrileño considera unas "gravísimas acusaciones" y una "campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior".

Sánchez afirmó que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, es un "delincuente confeso" y que ella "presuntamente" podría haberse lucrado.

Con su boicot, Ayuso se desmarca del resto de presidentes del PP y del criterio de Alberto Núñez Feijóo, que, sin embargo, "comprende" su postura. También lo hacen las Prohens y Guardiola.

Prohens, recuerdan fuentes próximas al Govern balear, dijo desde el primer momento que asistiría a la cita por "respeto institucional" y para defender "los intereses de los ciudadanos" a los que ella representa. De hecho, ya se reunió en julio en Palma con Sánchez tras el despacho de éste con el rey Felipe VI en la Almudaina.

Sin embargo, entienden que Auyso haya declinado mantener un encuentro con Sánchez "ante las difamaciones que sufre por parte del Gobierno de España".

Por su parte, María Guardiola también "respeta" la decisión de Ayuso. "Es ella quien tiene que dar las explicaciones de su negativa y lo ha hecho con toda claridad", explican a este periódico fuentes de la Junta de Extremadura.

Feijóo no se ha pronunciado aún públicamente sobre la decisión de Ayuso, pero fuentes de Génova remarcan la "gravedad" de las declaraciones de Pedro Sánchez así como en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos, respecto al litigio que el novio de Ayuso mantiene con Hacienda.

Ayuso ya avisó a Feijóo de su postura este domingo. El presidente de los populares mantiene que el plantón es un "error" pero "es comprensivo" con las motivaciones de Ayuso.

Críticas del Gobierno

Tras anunciar su plantón, Ayuso recibió duras críticas por parte del Gobierno, tanto del ala del PSOE como de Sumar. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le acusó de plantear un "pulso" a Feijóo, mientras que Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, la calificó de "jefa" del líder del PP.

A las críticas se unieron otros ministros como Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz o la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que acusaron a Ayuso de no cumplir con "sus mandatos constitucionales". En Madrid, PSOE y Más Madrid afearon que no acuda a la cita en Moncloa, tachando su actitud de "rabieta" o acusándole de no trabajar para todos los madrileños.

Por otra parte, el movimiento de Ayuso fue calificado de escenificación por parte de Vox, que señaló que la política es teatro y la presidenta de la Comunidad de Madrid una "actriz consumada que a la hora de la verdad sigue aplicando políticas de la izquierda", según dijo este lunes el portavoz del partido, José Antonio Fúster.