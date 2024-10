Andalucía dice 'basta': "Junts y Esquerra compiten por ver quién esquilma más al Estado"

El Gobierno andaluz dice 'basta' a los "chantajes" de los socios al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de los partidos separatistas catalanes. Así lo ha indicado este martes la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, quien ha señalado que "Junts y Esquerra compiten por ver quién esquilma más al Estado".

"No hay día que no nos levantemos sin un nuevo agravio", ha señalado España, quien ha recordado que Junts ha pedido al Gobierno de Sánchez que "le transfiera los Presupuestos generales del Estado que no se ejecutan en Cataluña".

Esto ocurre, ha analizado, cuando según las últimas cifras disponibles -del primer semestre de 2022-, el Ejecutivo de Sánchez ejecutó el 64 por ciento del presupuesto en Cataluña y, en Andalucía no llegó al 16 por ciento.

"Son casi 49 puntos porcentuales menos los que ejecutaron en Andalucía que lo que lo hicieron en Cataluña", ha señalado la consejera, quien ha recordado que el Gobierno central no facilita datos de ejecución desde esos de primeros de 2022.

"El Gobierno central no puede seguir cediendo al chantaje del independentismo", ha reivindicado España, quien además ha recordado el "reguero de corrupción" que deja el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Caso Sánchez"

"Está el caso Koldo, que ya es el caso Ábalos y se convierte en el caso Sánchez", ha señalado la consejera, también portavoz del Ejecutivo andaluz. "Sánchez es un presidente acorralado por la corrupción y atrincherado en la Moncloa", ha valorado.

Al caso Ábalos -o "caso Sánchez"-, se suman el caso de los ERE fraudulentos y, ahora, el de la Faffe. "Ahí había personas contratadas a dedo que no iban a trabajar", ha recordado la consejera.

"Hasta el exdirector general de la Faffe ha reconocido que estaba involucrado el Gobierno andaluz del PSOE", ha señalado España, en referencia al a declaración ante el juez de Fernando Villén, quien señaló a sus superiores en algunas contrataciones en la fundación pública, ya extinta.

Financiación

En todo caso el Gobierno andaluz "va a seguir denunciando los agravios del Ejecutivo de Pedro Sánchez" mientras, ha añadido, "pasa otro día sin que haya un sistema de financiación y tampoco un fondo de compensación".

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", ha indicado la portavoz andaluza en una frase que sirve casi de mantra el Gobierno andaluz hace años. España, además, ha recordado cómo el Gobierno central dio la pasada semana "1.100 millones de euros para las carreteras y trenes de Cataluña", mientras la comunidad sufre un déficit de más de 1.500 millones de fondos estatales.