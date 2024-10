Andalucía tendrá un "ciberescudo digital" para niños contra la pornografía, la violencia o el juego

Andalucía contará con un "ciberescudo" contra la pornografía, el juego o la violencia para que los padres puedan proteger a sus hijos de este tipo de contenidos en Internet.

Así lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes, donde se ha aprobado el inicio de la tramitación de la Ley Andalucía Digital (LADI).

Dicha norma, ha explicado Sanz, servirá para crear ese servicio de protección, que se usará mediante una aplicación móvil gratis compatible con cualquier teléfono y que los padres o tutores podrán usar para controlar a qué contenidos acceden los menores a su cargo.

La nueva norma, que ahora inicia su tramitación, permitirá hacer más accesible la digitalización de todos los procesos que tienen que ver con la Junta de Andalucía. "El proyecto -ha señalado el consejero- pone las bases para luchar contra la brecha digital".

La LADI, además, garantiza que los procesos de digitalización no dejarán solo a los ciudadanos. Es decir, se prestará asistencia mediante de servicios como el de teleconsulta. La idea que transmiten desde la Junta de Andalucía es la de no dejar solos a quienes se enfrentan a entornos digitales, pero no tienen las destrezas o la formación.

Trámites digitales

Es el caso de las personas mayores. Este colectivo contará con ese servicio de "asistencia remota" para la realización de "los trámites digitales". Así, la LADI recogerá "la creación de una Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales".

Sanz ha destacado que, con esta ley, la comunidad se convierte en la primera de España en tener una red que asiste a sus ciudadanos en cuestiones que están digitalizadas. El objetivo, ha señalado, es que la administración andaluza sea digital "al cien por cien en 2030".

Además, la Junta de Andalucía prevé establecer instrumentos de colaboración con instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales para que puedan realizar trámites digitales y otras transacciones electrónicas en representación de los interesados que, por falta de medios o conocimientos, no los puedan realizar.

La LADI también regulará las relaciones digitales del sector público con la ciudadanía, "garantizando que las personas faciliten la misma información sólo una vez gracias a mecanismos de reutilización interna de datos y documentos".

Carpeta ciudadana

Además, mediante esta ley los andaluces tendrán acceso a una versión mejorada de la carpeta ciudadana, un espacio donde pueden encontrar con todos los servicios digitales.

La Ley impulsará también el emprendimiento y la ayuda a nómadas digitales; la implantación de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y la nube; la ciberseguridad; y se apuesta por la cooperación con otras administraciones, creando en Málaga la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía y en Granada el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, que arrancará en el segundo semestre de 2025 y estará situado en el PTS, el Parque Tecnológico de la Salud.

La nueva norma, ha añadido Sanz, "busca impulsar la robotización, la automatización, el tratamiento inteligente de documentos y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la Junta de Andalucía".

Además, pondrá en marcha lo que el consejero ha definido como la "nube de la Junta", un espacio digital donde el personal de la administración podrá almacenar y organizar su documentación.