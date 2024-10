Las 'kellys' dan la espalda a Yolanda Díaz: "Para las próximas elecciones no tendrá ninguna foto con nosotras"

"A la Yolanda, la última vez que me la encontré, que fue aquí cerca, lo primero que le dije fue que en las próximas elecciones no tiene ninguna foto con las 'kellys', que de eso me encargo yo”. Así de rotunda se ha mostrado este viernes María del Mar Jiménez Betancor de Unión Kellys, quien en una conferencia en el Congreso organizada por la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha preguntado "qué es lo que ha hecho" la ministra de Trabajo por el colectivo.

"Estoy muy cansada de que las mujeres siempre seamos ciudadanos de segunda. Y nos quieren mucho. 15 días... tres meses antes de las elecciones para hacerse la foto con nosotras", ha lamentado esta representante de las camareras de piso. Jiménez Betancor, en esta conferencia sobre el futuro de las pensiones, ha relatado que a Yolanda Díaz ya le dejó claro recientemente en persona que no cuente con ellas para hacer campaña en futuras elecciones. La presidenta de las camareras de piso de Sevilla carga contra Yolanda Díaz: "En las próximas elecciones no tienes ninguna foto con las Kellys”



María Del Mar Jiménez ha hecho estas declaraciones en una conferencia, solicitada por Ione Belarra en el Congreso, sobre las pensiones pic.twitter.com/B1ZRMiYaga — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 4, 2024 La representante de las 'kellys' ha explicado que le preguntó a la ministra que "qué es lo que había hecho" por el colectivo. "Uy, si por vosotras... vamos, por favor, si os he hecho contrato indefinido a tiempo parcial”, respondió la líder de Sumar. "Era lo mismo que teníamos antes, pero de otra manera. Entonces no me vale”, replicó Jiménez Betancor, quien ha defendido que lo que quieren las 'kellys' es que la ministra "tire el artículo 42.1 que dice que no se externaliza el trabajo de las camareras de piso". Marcia, Mónica y el 71% de las kellys que se medican en Canarias para trabajar: "Vivimos enfermas" En este sentido, ha defendido que las 'kellys' llevan 10 años sin pedir aumentos de sueldo ni mejores condiciones laborales, sino que ya que representan el 33% del trabajo estructural de un hotel, lo único que quieren es que las contrate ese hotel. "Nada más", ha sentenciado.