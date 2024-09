Montero dice ahora que lo firmado con ERC no es un "concierto": "Es financiación singular, no tiene etiqueta"

"Usted vuelve a la tribuna a intentar etiquetar, categorizar los acuerdos que se firman", le ha dicho la vicepresidenta y titular de Hacienda al diputado Josep Maria Cruset, de Junts, que le había preguntado en su turno de intervención si lo pactado con ERC era un "concierto" económico.

"De lo que estamos hablado realmente es de una singularidad, de una financiación singular para Cataluña que tiene su recorrido propio, que no tiene por qué mirarse en otros modelos que pueden existir en el conjunto del Estado", como el vasco, ha señalado María Jesús Montero.

"Lo que firman ERC y PSC es nuevo, no tiene etiqueta. Alguno puede pensar y le puede llamar 'concierto económico solidario', porque tiene algunos elementos que tienen que ver con los clásicos concierto vasco y convenio navarro, y ustedes le pueden llamar 'reforma del modelo de financiación'. No se trata de poner nombres, se trata de mirar qué persigue", ha añadido, entre las sonrisas y los comentarios de los diputados de Junts.

VÍDEO | Las claves de la comparecencia de Montero: "El acuerdo no quiebra la solidaridad interterritorial" Edición de vídeo: Jose Verdugo

"¿Es una financiación singular para Cataluña? Sí, así lo dice el acuerdo", ha insistido la vicepresidenta primera del Gobierno. "Ellos [en referencia a ERC] lo denominan de una manera y yo lo denomino de otra", ha subrayado. Su afirmación deja en evidencia ERC, que ha defendido desde el primer momento que lo acordado con ellos era un "concierto".

En su respuesta, el portavoz de Junts, ha dicho a Montero: "Se le ha entendido perfectamente". "Al final el nombre hace la cosa. El nombre sí que importa", ha añadido. "Si se construyó una mayoría política [para investir a Salvador Illa] basándose en un acuerdo político que contenía un 'concierto económico', literalmente dicho por los firmantes del acuerdo, ahora no pueden decir que no era exactamente así".

Edición de vídeo: Jose Verdugo Montero dice que el acuerdo bilateral con Cataluña al margen del resto de CCAA "es beneficioso para el conjunto"

Por eso Cruset asegura que queda claro ahora que la investidura de Illa se construyó "sobre una mentira". "Si fuera un concierto económico no estaríamos discutiendo el nombre", ha señalado.

"La gente ya ve que se alimentó esta mentira porque ustedes estaban interesados no en la verdad, sino en el poder. Cataluña no tendrá concierto y ustedes lo sabían", ha subrayado. Y ha avisado a Montero: "La era del 'a cambio de nada' se ha acabado. No es chantaje, es hacer política".

Previamente, en su primera intervención Cruset había hecho tres preguntas a María Jesús Montero desde la tribuna: si el acuerdo es un concierto económico, si representará el final del déficit fiscal en Cataluña y si es una financiación singular.

"[Los de Esquerra] enmascaran la realidad", denunció el portavoz de Junts porque "llenan los noticiarios y establecen marcos mentales [...] pero han vendido una legislatura de estabilidad a cambio de nada. Nos hacen ver que han acordado lo que no han acordado", acusó, poniendo además en duda que el acuerdo de financiación singular llegue a ponerse en práctica.

Tanto ERC como Junts convirtieron el debate sobre la financiación de Cataluña en una guerra sobre quién se vende más barato al PSOE.