Maíllo (IU): "Llevamos diez años sin un sistema de financiación que deje claras las reglas del juego"

Antonio Maíllo (Lucena, Córdoba, 1966) hace unos meses estaba barajando la posibilidad de jubilarse tras más de 30 años de servicio público como profesor de Secundaria de latín y griego, pero una llamada desvió su destino.

El pasado mes de mayo se convirtió en coordinador federal de IU tras arrollar en las primarias, llevándose por delante a una ministra, la de Juventud e Infancia, Sira Rego, con todo lo que conlleva. Esta victoria le insufló muchos ánimos para intentar recomponer los consensos de la izquierda, tarea nada fácil, en los tiempos políticos que corren sin "hiperliderazgos".

Sobre todo también porque cree que IU tiene mucho que decir y que aportar. Como no es hombre de rendirse este mes de septiembre volverá a dejar las aulas y a dedicarse al 100% a la política, a pesar del coste personal. Ya lo hizo en Andalucía hasta 2019, como director general de Administración Local de la Junta y, posteriormente, como coordinador y candidato de Izquierda Unida. Hace cinco años abandonó la política para llevar una vida más tranquila tras superar un cáncer grave.

Precisamente, esta circunstancia hará que desempeñe su cargo con otra filosofía y sobre todo bajando el nivel de crispación de la política madrileña que, a su juicio, no representa a la sociedad que lleva pulsando desde hace décadas en las aulas. "Es como un termómetro social privilegiado".

Maíllo es un hombre pausado, pero sube el tono en esta entrevista concedida a EL ESPAÑOL al hablar de temas como la migración, al que califica como "un problema inventado" con la excepción de la llegada de menores no acompañados, que ese sí es real.

También al hablar de la financiación singular de Cataluña porque cree que la reforma del sistema tiene que ser inminente para que cualquier trabajador tenga los recursos suficientes para cubrir sus necesidades, viva donde viva. Lo reclama desde Sevilla, donde va a seguir viviendo a pesar de su nuevo cargo nacional.

En septiembre vuelve a la política al 100%, dejando las aulas de nuevo esta vez de un instituto sevillano, tal y como está la situación a nivel nacional ¿qué sensaciones tiene a unos días del inicio del curso político?

Tengo varias. La primera es que hay una gran diferencia a la etapa en la que dejé la política en 2019 en cuanto a nivel de intoxicación y de insultos en el debate, sobre todo en la política madrileña, cuando la realidad y la sociedad española no es así. Desde la periferia podemos aportar una visión más parecida a lo que es España.

¿Qué le ha movido fundamentalmente para convertirse en ese viejo-nuevo líder de IU? ¿Esa intención de acabar con una política tuitera y endogámica a un ciclo de política sólida?

No hablo de ninguna organización en concreto, me refiero a la política en general. El instituto es un termómetro social privilegiado porque los jóvenes van anunciando los debates de futuro y no les gusta esos tonos fuera de la realidad. Desactivar eso puede ser uno de los objetivos de mi vuelta porque solo se crispa el que no está seguro de sus ideas. Realmente, yo apuesto por un encuentro en el que las discrepancias no nos lleven a la crispación.

"Quiero crear un espacio con una política más asentada y más de carrera de fondo e IU tiene mucho que aportar"

Sin embargo, muchas encuestas achacan a esos jóvenes el crecimiento en su momento de Vox o de Alvise en las pasadas elecciones europeas.

Ahora te voy a contestar como profesor. La mayoría son progresistas aunque ellos no lo sepan. Tienen interiorizado el debate de la diversidad y un espíritu de lucha porque no desisten. Empecé como profesor diciéndoles que si estudiaban, mejorarían su vida. Ahora no les puedo decir eso porque no es verdad y a pesar de ello siguen esforzándose. Entonces, puede calar el mensaje gamberro de Alvise y su impacto puede atraerles, pero de manera efímera.

Volviendo al frente de izquierdas ¿cómo definiría la situación de Sumar? ¿Podría usted liderar esa nueva etapa?

Yo lidero IU y desde IU quiero aportar a construir ese frente amplio. Creo que esto tiene solución si todos arrimamos el hombro desde la generosidad y no en una lucha de poder. Además, su construcción tiene que tener un arraigo local, que IU ya tiene con miles de concejales y al gobernar en casi 1.000 ayuntamientos. A eso lo llamo yo el arte noble de la política y ha sido bien recibida. De lo que se trata es de crear un espacio con una política más asentada y más de carrera de fondo.

¿Qué conclusión saca de todo lo ocurrido en el proceso desde Podemos de Pablo Iglesias hasta Sumar de Yolanda Díaz? Usted vivió esa absorción en primera persona con Teresa Rodríguez en su momento…

Ha habido muchas fórmulas de intentar reivindicar ese espacio. IU quiere conseguir este frente amplio y un proyecto de país. Ahora, tras tanta convulsión electoral, tenemos un tiempo por delante sin citas electorales para diseñar con amplitud de miras ese proyecto de país, en el que la mayoría se sienta identificado, recibiendo distintas opiniones, pero con métodos democráticos y no personalistas.

El líder de IU, Antonio Maíllo, posa en Sevilla en una entrevista para EL ESPAÑOL. Carlos Márquez

¿Está tan seguro de que no habrá elecciones en un corto periodo de tiempo?

Una organización que se precie no puede trabajar al corto plazo porque al final es un gigante con pies de barro. Un proyecto alternativo tiene que ser elaborado con tiempo, si no estaremos siempre con el susto o muerte, que nos puede conducir a la irrelevancia.

"IU siempre ha defendido un proyecto federal y de acuerdos multilaterales. Hay condiciones en Sumar para llegar a un acuerdo cuando se aborde el nuevo modelo de financiación"

Sin embargo, hay otras cuestiones en las que no se ponen de acuerdo en la propia coalición de izquierdas, como por ejemplo la financiación singular de Cataluña. Usted no es partidario de romper la caja común… ¿Es de izquierdas que una región rica se quede todos sus impuestos y limite la solidaridad a un principio de ordinalidad que la mantenga siempre por encima de las demás menos favorecidas?

No estoy de acuerdo con que haya discrepancias, lo que ha habido son posiciones distintas en torno a un acuerdo de investidura, pero no hay un texto sobre el que fundamentar posiciones. Lo que sí hemos reflejado cada organización es la posición que hemos tenido desde siempre.

A IU no se le puede achacar la incoherencia. Hemos defendido un proyecto federal y de acuerdos multilaterales. Hay condiciones en Sumar para llegar a un acuerdo, cuando llegue el momento, de financiación autonómica. Porque al final se abre el camino los principios sobre los que se basa la izquierda, los de la solidaridad.

Todo ello con el fin de que cualquier trabajador o trabajadora, viva donde viva, pues tenga los recursos suficientes para que sean atendidas sus necesidades de salud, educativas o de dependencia. Y esta es la clave de bóveda, pero estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo en la medida que eso ayude a federalizar el país realmente.

¿Se refiere al relato del Gobierno para que las demás comunidades vean este pacto más como una oportunidad que como un agravio?

Vamos a verlo... El debate sobre la financiación se está haciendo de manera muy rigurosa y siempre es mejor que dejar morir la necesidad de su reforma que arrastramos desde 2014. Llevamos diez años sin un sistema que deje claras las reglas del juego.

Nos parece fundamental algo que es ponerle precio a los servicios públicos y eso se tiene que acompañar del debate fiscal, que es una de las grandes críticas que yo hago al acuerdo del PSC y ERC. ¿Por qué no afrontan una apuesta por una reforma fiscal que de verdad permita financiar los servicios fundamentales públicos de las comunidades?

"La derecha no dice cuál es su modelo porque algunas comunidades suyas se descolocarán. Baleares y Madrid defienden la ordinalidad, pero Extremadura, Andalucía o Murcia no"

Desde 2007 los tres grandes impuestos como el IVA, IRPF y el de sociedades han pasado de 174.000 millones de euros a 230.000, pues este último ha bajado 20 puntos. Sin embargo, los beneficios empresariales han supuesto 400.000 millones de euros. Por tanto, algo que habrá que hacer para que exista una aportación correspondiente. El PSOE aquí es temeroso y poco audaz para que no nos hagamos trampas al solitario.

A mí me gustaría que la derecha aclarara si su propuesta va a servir para abrir agujeros fiscales en sus comunidades mediante la bajada de impuestos a los más ricos.

Además, para que salga adelante el acuerdo con Esquerra Republicana, el Gobierno admite que tiene que impulsar la reforma de la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y para ello necesita los votos del PP ¿cree entonces que el Gobierno podrá cumplir lo acordado?

El problema es que no sabemos lo que piensa la derecha. Esta dice "no estamos de acuerdo", pero no dicen cuál es su modelo y no lo hace porque algunas comunidades suyas se descolocarán. Baleares y Madrid defienden la ordinalidad, pero Extremadura, Andalucía o Murcia no la defienden.

Desde IU lo tenemos claro y nos remitimos a posiciones políticas que hemos tenido en distintas comunidades. Por ejemplo en Andalucía hubo un acuerdo de financiación con María Jesús Montero como consejera de Hacienda. Ahí puede estar la solución y hay bases sostenibles para alcanzarlo.

El acuerdo también dice que la negociación será bilateral con el Estado y exigirá "un esfuerzo fiscal similar" a las CC. AA. que quieran recibir esa solidaridad. Las embajadas, la TV3 más cara que Tele5 y Antena3 combinadas… ¿El esfuerzo de control de gasto no debería empezar por ahí?

Son elementos que son competencia del Gobierno, pero no se debe aprovechar un aumento de transferencia para dárselo a los ricos de la comunidad. Otra cosa es la valoración del uso de recursos para competencias autonómicas propias. No mezclaría estos debates.

¿Cómo vivió la nueva fuga de Puigdemont el día de la investidura de Salvador Illa? ¿Cree que la mayoría de los españoles comprendió lo ocurrido?

Como ciudadano, percibí que esa boutade por parte de Puigdemont tenía una intención política grave, que era intentar reventar la investidura de Salvador Illa, pero expresé mis reservas de que fuera al Parlamento. Finalmente, no fue, pero sí consiguió llamar la atención.

Yo nunca compartí que las últimas elecciones generales las había ganado un bloque progresista, sino democrático. Tiene una política económica que se parece más a Vox que a IU"

Esa buotade forma parte de esa deriva autoritaria, o de cierto Trumpismo político. Aquí hay un enlace de Puigdemont con Trump porque Junts está en una deriva hacia la derecha dura. Como coordinador de IU, no me gustan esas políticas que no son serias y tiene el riesgo de convertirse en una persona irrelevante en Cataluña.

Sin embargo, el gobierno del que forma parte Sumar necesita sus siete votos...

Yo nunca compartí cuando la gente decía que las últimas elecciones generales las había ganado un bloque progresista, sino democrático que consiguió parar esa deriva autoritaria del PP y Vox. Pero Junts tiene una política económica que se parece más al antiguo Ciudadanos, al PP, incluso a Vox, que a IU o a Sumar.

El líder de IU, Antonio Maíllo, posa en Sevilla en una entrevista para EL ESPAÑOL. Carlos Márquez

La inestabilidad parlamentaria existe desde aquel día, una situación que hay que gestionar y la política está para eso. Y la profecía catastrófica de Alberto Núñez Feijóo de que el Gobierno no duraba no se está cumpliendo.

Reconozco que va a ser complicado el debate presupuestario, pero no hay que dramatizar por la actual correlación de fuerzas, sino intentar conseguir un acuerdo. Si no, mantener la prórroga de presupuestos. No es una buena noticia, pero tampoco se cae el mundo.

No se cae el mundo, pero prorrogar unas cuentas permanentemente tampoco es lo mejor para el país...

Los presupuestos del exministro Cristóbal Montoro estuvieron cinco años vigentes y no desapareció el país. Por tanto, el intento de vincular la caída del Gobierno al acuerdo para aprobar el Presupuesto no procede. Yo recuerdo como una pesadilla los tiempos de mayoría absoluta en los que, pasara lo que pasara, no se discutía nada.

Otro problema crucial actualmente en este país es la regulación de la inmigración. El presidente del Gobierno ha estado de gira por varios países africanos para contener la irregular. ¿Qué propone IU al respecto teniendo en cuenta que se ha convertido en el cuarto problema para los españoles?

No hay un problema con la inmigración. Es un falso relato e inventado. En este año, hasta el pasado mes de junio, han llegado a España 20.000 personas de manera irregular a un país de 47 millones de personas. Sí lo hay con los niños que llegan no acompañados (menas) por falta de solidaridad y humanidad y tenemos que abordarlo. El trato a la infancia no debe ser discriminatorio. Un niño es un niño, sea migrante o no, y Canarias y Ceuta no pueden atender a todos los que llegan.

Ante esta saturación, hay que reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que el PP ha impedido para que sea obligatorio el reparto. Eso sí, con un grupo de trabajo idóneo y unas transferencias extraordinarias a las comunidades.

Te pongo un ejemplo, se han matriculado en España 35.000 alumnos ucranianos y no se ha hablado de conflicto. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad, pero si su tierra no se la da, tiene derecho a buscarla.

Respecto a esa solidaridad que usted reivindica, Junts exigió al Gobierno que le entregara las competencias de migración. El Govern de ERC no participó en el reparto de menores acordado en julio y el de Salvador Illa, ya del PSOE, no ha rectificado esa decisión ¿La solidaridad es solo para el dinero de ellos y no para los problemas de todos?

La clave va a estar en una nueva conferencia sectorial donde se posicionarán de nuevo los gobiernos y valoraremos su postura cuando la den a conocer.

Pero 20.000 solo este año, sin embargo, hay 700.000 trabajadores ilegales en España... ¿No ve más razonable legalizar a los que ya están aquí o incentivar políticas activas de empleo para jóvenes con una de las tasas de paro más altas de Europa o el fomento de la natalidad?

¿Usted me está diciendo que los inmigrantes están quitándole el empleo a los jóvenes?

No, yo no he dicho eso, sí que España hay muchos empleos que no se cubren con mano de obra española...

En empleo juvenil tenemos un problema para satisfacer la demanda laboral con la oferta que es insuficiente y se pueden incentivar su empleo, pero no se le puede privar al ser humano de tener una vida digna. Además, es falso cuando hablan de problemas de seguridad. No existe un problema de convivencia por la llegada de estas personas.

"Ahora mismo Europa, en términos geoestratégicos, es una gran fortaleza ¿o es que las muertes diarias en el Mediterráneo no lo reflejan?"

Ahora Sánchez habla de deportaciones y es un marco de la extrema derecha porque es término conlleva connotaciones aberrantes, y lo que tiene que gestionar es una realidad de gente que está aportando a este país y que tengan condiciones dignas de trabajo. Y por supuesto que hay que establecer convenios con otros países para promover esa regularidad como se hace en Huelva con el sector de la fresa.

No estoy para nada de acuerdo con las deportaciones, sobre todo porque el foco está en victimizar una realidad que no podemos soslayar, que tenemos que regularla porque este país va a sobrevivir en el futuro gracias a la inmigración. Quienes van a pagar las pensiones de usted y la mía son ellos.

La suya seguro, la mía no lo sé casi en el año 2050…

Nosotros no vamos a entrar en la deshumanización del debate en el que se habla de deportaciones. Esto me preocupa porque cuando se deshumaniza a las personas ya todo lo demás está justificado. No podemos perder el punto de vista humanitario y me niego a entrar en el ámbito en el que sí lo han hecho algunos gobiernos europeos.

¿Cree que la UE debe dar un golpe en la mesa para establecer una política común para regular la migración? Sobre todo teniendo en cuenta que la gira de Sánchez estaba pensada para disuadir la llegada de inmigrantes, no para estimularla, y cuando la mayoría de los países están empezando a endurecer las condiciones de acogida.

Ahora mismo Europa, en términos geoestratégicos, es una gran fortaleza ¿o es que las muertes diarias en el Mediterráneo no lo reflejan? La UE está tomando medidas que no sirven para abordar el conflicto y que tiene que ver las desigualdades entre norte y sur. Además, desde que la especie humana es especie humana si algo le ha caracterizado ha sido la migración.

El líder de IU, Antonio Maíllo, durante la entrevista concedida a EL ESPAÑOL. Carlos Márquez

Sobre Venezuela... El Gobierno español ha sido uno de los últimos en no respaldar el fraude electoral cometido en los comicios presidenciales del 28-J y exige al Gobierno de Maduro que garantice el derecho a la manifestación pacífica y deje de detener a dirigentes opositores. ¿Cómo cree que acabará la situación en ese país?

Venezuela tiene una maldición que se llama petróleo y las reservas de oro. Lo que debe hacer es cumplir su propia ley y agotar al máximo las vías de diálogo. Ya el TS le ha dicho que haga públicas las actas electorales y debe cumplir el mandato.

Sobre otro asunto, el de Begoña Gómez… ¿Cómo cree que acabará este caso? Se han vivido situaciones inéditas como la de la mujer de un presidente sentada en un banquillo o su querella contra el juez Peinado… ¿Cree que hará mella en el electorado?

En el electorado no lo hará porque es muy descarado y soez, pero sí en la credibilidad de la justicia y en las instituciones democráticas. Es un caso caricaturesco y un ejemplo del uso espurio de la política. Los intereses del juez Peinado no tienen nada que ver con los de la justicia.

Por último, usted vivió de cerca el caso ERE como diputado andaluz y coordinador de IU, aunque la Audiencia tiene que pronunciarse en una nueva sentencia ¿imaginaba este final tras la sentencia del TC para los condenados por el considerado el mayor fraude ocurrido en democracia?

Voy a presumir de partido porque en aquel entonces en la comisión de investigación en el Parlamento elevó unas conclusiones que han sido ahora refrendadas por el TC. Este caso fue de mala praxis política y de eso emana una responsabilidad política, que nunca debió ser penal.