El PP salva a Gabriel Le Senne y Vox seguirá al frente de la Presidencia del Parlamento balear

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, de Vox, continuará en el cargo al no prosperar una propuesta de destitución de la izquierda por la abstención del PP.



Los grupos PSOE y MÉS per Mallorca, así como los dos diputados de Més per Menorca y Podemos, que están en el Grupo Mixto, habían propuesto la destitución de Le Senne por romper una fotografía de víctimas del franquismo en el pleno del pasado 18 de junio durante la toma en consideración de la Proposición con la que Vox, con el apoyo del PP, quiere derogar la Ley de Memoria Democrática balear.

Sin embargo, para esta remoción era necesario el apoyo de las tres quintas partes de la Cámara, tal y como establece el Reglamento, que finalmente no se ha alcanzado. La propuesta de destitución ha sido rechazada con 25 votos a favor, siete en contra y 27 abstenciones.



Tras las críticas de los partidos de izquierda, la defensa de Vox y la justificación de su conducta del propio Le Senne que ha admitido "errores", el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha anunciado la abstención de su grupo aunque entre críticas a Vox "por querer mantener la silla".

Foto de republicanas asesinadas

Fue el pasado 18 de junio cuando Gabriel Le Senne expulsó a dos diputadas del PSOE y a miembros de la Mesa de la Cámara, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por haber exhibido fotos de republicanas asesinadas durante la Guerra Civil y en el franquismo, entre ellas la de Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria mallorquina y cuyos restos fueron identificados en una fosa común en 2022.

Polémica en Baleares: el presidente del Parlamento, de Vox, rompe una foto de víctimas del franquismo.

En su rifirrafe con las socialistas, Le Senne llegó a cerrar por la fuerza uno de los ordenadores de las diputadas expulsadas y a arrancar con sus propias manos las imágenes de estas mujeres víctimas del franquismo bajo el argumento de que la Mesa "debe permanecer neutral".

Si bien pidió disculpas y el Gobierno le ha llevado gasta la Fiscalía, nunca se ha planteado dimitir y el PP ha dado luz verde con su abstención a que Le Senne continúe en su cargo.

Noticia en actualización

