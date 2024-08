Junts apoya al PP para que María Jesús Montero explique en el Congreso el concierto catalán

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha anunciado que su formación apoyará al PP para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar "exactamente qué es lo que ha acordado" el PSOE con ERC en materia de financiación de Cataluña.

"Llevamos tres semanas escuchando a ERC diciendo que se ha aprobado un concierto económico y al PSOE diciendo que no. Queremos que Montero nos explique qué es lo que se ha aprobado", ha explicado Nogueras en declaraciones.

La Diputación Permanente vota este martes la petición de comparecencia del PP. En un Pleno normal, la posición del partido independentista sería clave para que prospere la solicitud, pero en esta diputación las reglas cambian y, a pesar de que Junts se pase por un día al bloque de la oposición, nada está decantado. De hecho, que Montero comparezca dependerá de la representante de Podemos y el Grupo Mixto, Ione Belarra.

Pese a que Junts se una a PP y Vox en la petición de comparecencia, Nogueras ha querido evitar cualquier relación con ambas formaciones. La dirigente independentista ha negado que Junts forme parte de un "bloque español".

"De momento, lo que ha pasado es que no cobramos", ha dicho Nogueras este martes en Cardedeu (Barcelona). "Queremos es que nos expliquen qué es lo que se ha acordado y por qué se ha investido el señor Illa presidente, el PSC más españolista de la historia", ha asegurado en alusión al acuerdo de investidura de PSC y ERC.

También ha criticado que no se haya aplicado la Ley de Amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont: "El problema son algunos jueces del Tribunal Supremo que se niegan a aplicar una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados. Si esta gente quiere hacer política, que se presenten las elecciones".

Contradicciones

Las contradicciones entre ERC y el PSOE estallaron el pasado miércoles cuando María Jesús Montero aseguró desde Rota (Cádiz) que el acuerdo de investidura de Illa no era "ni un concierto económico ni una reforma del modelo de financiación".

"Es una fórmula para profundizar el autogobierno al que aspira Cataluña. Lo podemos llamar como queramos, pero la única experiencia de nuestro país de concierto es el vasco y el navarro", explicó la vicepresidenta y responsable de Hacienda.

A las pocas horas de las declaraciones de Montero reaccióno ERC. "La vicepresidenta es perfectamente consciente de lo que ha firmado. Y lo que firmó es el concierto económico, aunque no quiera llamarlo así", advirtió la portavoz de los republicanos.

Aunque es un ámbito que está fuera de sus competencias, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, no quiso pronunciarse sobre si lo pactado con ERC era un concierto ecónomico. "Me alegro de que se hable de financiación y no de independencia unilateral como hace años", se limitó a decir.