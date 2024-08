Albares no descarta más sanciones para el Gobierno venezolano y pide al PP "responsabilidad"

El Gobierno de España no descarta más sanciones contra el Gobierno de Venezuela ni tomar más acciones si el régimen chavista no publica las actas de todas las mesas electorales. "No descarto en absoluto nada", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este lunes.

"Barajaremos cualquier medida que pueda ayudar a que la voluntad demócrata de los venezolanos sea la que triunfe. Hay sanciones en vigor en estos momentos. Las sanciones se producen por unanimidad, con el apoyo y respaldo de España. Y no son un fin en sí mismo, sino que buscan modificar una situación", ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser.

El ministro ha reiterado que el Gobierno de España no se moverá de su objetivo, que es una "solución pacífica y negociada que no sea violenta ni sea impuesta desde el exterior".

Como ya comunicó el Ministerio de Exteriores la semana pasada, España exige que el Gobierno venezolano publique las actas de todas las mesas electorales y su verificación.

"No vamos a aceptar ningún resultado si no se exhiben y no se verifican. No vamos a reconocer unas cifras que no se sabe de dónde salen. Así funcionan las democracias", ha afirmado Albares, que ha evitado tildar de "dictadura" la situación venezolana. La Unión Europea tampoco hará ningún reconocimiento mientras eso no ocurra, según lo acordado en la carta conjunta de los 27 Estados miembros.

El jefe de la diplomacia española también ha asegurado que está en contacto con la oposición venezolana, en concreto con sus líderes, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia y el Gobierno venezolano.

Críticas al PP

Albares también ha lamentado las acusaciones del PP contra el Gobierno de España desde las elecciones venezolanas. "Quiero denunciar claramente la irresponsabilidad del PP, que lleva desde el 29 de julio criticando la equidistancia o silencio del Gobierno. Y no es verdad. España ha sido de los primeros, si no el primero, en exigir las actas electorales", ha manifestado el ministro.

El responsable de Exteriores ha asegurado que España "no actúa de forma atolondrada porque tiene una responsabilidad y quiere que la solución venga de forma pacífica y dialogada. "Así me lo transmite María Corina Machado", ha añadido Albares.

Asimismo, Albares ha acusado al PP de utilizar la crisis venezolana como estrategia electoral. "El PP no piensa en ningún momentos en los venezolanos, sólo quiere desgastar al Gobierno. La oposición pide mediadores, como hago yo entre ellos y el Gobierno. Podría hacer declaraciones grandilocuentes, pero no avanzaría en nada", ha explicado.

Zapatero

El ministro de Exteriores también ha defendido al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que el PP ha acusado de ser cómplice del régimen chavista.

"Zapatero hace una función en Venezuela que el Gobierno valora y aprecia. Lo hace en nombre propio como expresidente. Pero lo importante es que recibe el agradecimiento tanto de oposición como del Gobierno venezolano", ha asegurado.

El ministro ha recordado que Zapatero ha tenido un "papel muy importante" en la liberación de varios presos políticos, entre ellos Leopoldo López, y que el expresidente Mariano Rajoy llegó a agradecer la ayuda de Zapatero en la liberación del opositor en 2017.

Defensa de Sánchez

Albares también ha lamentado que "hay un acoso de todo tipo contra el presidente del Gobierno" desde que llegó a la Moncloa. "Todo el mundo es consciente de que su esposa no estaría en esta situación si no fuera eso, la esposa del presidente del Gobierno", ha dicho.

El ministro no se ha referido en ningún momento de forma explícita al Poder Judicial o al juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que instruye la causa del caso Begoña Gómez, aunque tampoco los ha excluido. Sí ha mencionado que en algunos medios de comunicación hay "bulos" de todo tipo.

Finalmente ha aprovechado para destacar que la "posición internacional de España nunca ha sido tan sólida". "Tiene las puertas de la Casa Blanca y del palacio presidencial en Pekín abiertas, y eso no es fácil, lo digo como ministro de Exteriores", ha subrayado.