El PP ve 'sentenciada' la legislatura y valora una moción de censura sólo para convocar elecciones

En los mentideros populares la comidilla del verano es la anunciada vuelta de Carles Puigdemont a Cataluña. Hay división de opiniones con los designios del expresident, aunque la balanza se decanta en favor de los partidarios de que cumplirá con su palabra y cruzará la frontera, a más tardar, este jueves, coincidiendo con la investidura de Salvador Illa.

La expectación va in crescendo conforme se acerca el momento. En la dirección del Partido Popular cotejan la teoría de que la irrupción de Puigdemont en escena lo cambia todo. Por lo pronto, manda al patíbulo el mandato de Pedro Sánchez. "Está acabado", apunta uno de los principales mandos de Génova 13. No hay duda, añade: "Su regreso sentencia la legislatura".

Todo el abanico de posibilidades que se abre con la llegada de Puigdemont, desde su detención y posterior ingreso en prisión, hasta un atrincheramiento en el Parlament, conduce, a ojos de los populares, a un único camino: el bloqueo de la legislatura en España. "Con Illa de president, que se olvide Sánchez del apoyo de Junts en el Congreso", opina otro dirigente destacado.

Ante esta situación, la petición que el PP traslada de manera reiterada a la Moncloa es que Sánchez apriete el botón electoral y ponga fin "a la agonía". No obstante, en el entorno de Alberto Núñez Feijóo son conscientes de que el presidente del Gobierno no tiene pensado acudir a las urnas próximamente. De ahí que la moción de censura se presente como una hipótesis cada vez más viable para desalojar a Sánchez del poder.

Todos los mandos populares consultados por EL ESPAÑOL coinciden en que se trata de una operación de altísimo riesgo. Y que sólo se podría plantear bajo una premisa: "Convocar elecciones generales". Sin negociación previa con Junts ni contrapartidas que ahonden en los privilegios a Cataluña. Por tanto, las opciones de que fructifique la moción, admiten los populares, son escasas.

Además, hay una "profunda desconfianza" hacia Junts. "Pueden decir que apoyan una moción y luego hacer lo contrario, es un partido muy imprevisible", admiten en las filas de Feijóo. "Lo que no se puede permitir el PP, desde luego, es presentar la moción para luego perderla".

Del mismo modo, los populares son conscientes de que, toda vez que Illa sea president, Puigdemont tendrá sed de venganza. "Junts va a pedir la cabeza de Sánchez. A partir de ya, va a entrar en otra dinámica", sostienen en Génova, donde consideran que Junts "se queda sin incentivos para seguir apoyando a Sánchez".

En los últimos días, el entorno de Puigdemont ha dado cuenta de su hondo malestar con la investidura de Illa. Hasta el punto de que el expresident ha amenazado con reventar el Pleno haciendo acto de presencia. Ayer, el secretario general de Junts, Jordi Turull, caldeó el ambiente cuando dijo que su partido "se tendrá que replantear" el pacto que selló con el PSOE para hacer presidente a Sánchez si éste "mira hacia otro lado" ante una detención de Puigdemont.

Además, Turull habló de "estudiar todos los escenarios" que están sobre la mesa. Uno de ellos es el de la moción de censura. En su momento, al poco tiempo de aupar a Sánchez, Junts recordó que si incumplía el pacto de investidura, no tendría reparos en votar a favor de su censura en la Cámara Baja.

Las palabras de Abascal

En este entuerto, un factor decisivo es Vox. Y las últimas declaraciones de Santiago Abascal, para el núcleo duro de Feijóo, son concluyentes.

En una entrevista con Europa Press esta semana, Abascal afirmó: "Si hay una moción de censura que no implica ningún tipo de concesión al separatismo, evidentemente, puede contar con nuestro apoyo. Habrá que saber con qué objetivos, con qué candidato, con qué pretensiones y si se van a convocar las elecciones inmediatamente. Pero lo que nos parece esencial, más que la convocatoria inmediata a elecciones, que es importante, es que no haya ningún tipo de concesión al separatismo".

Para los populares, estas palabras marcan un punto de inflexión en la postura de Vox, que hasta ahora se había mostrado reticente con la idea de votar junto a Junts una moción de censura contra Sánchez.

En su última entrevista con este periódico, el líder del PP, no quiso cerrar la puerta a esta posibilidad. Es más, la dejó más que entreabierta: "Junts va a hacer lo que le interesa a Junts, no lo que le interesa a España. Yo voy a hacer lo que le interesa a España. No sé si eso puede confluir [...]. De la misma forma que no tenemos votos para sacar la moción de censura, no renunciamos a plantearla en el momento que consideremos oportuno".