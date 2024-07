Pedro J. sobre el cese de la directora del Instituto de las Mujeres: "El Gobierno ha hecho lo que debía"

El presidente ejecutivo y director del EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha participado este martes en la tertulia del programa de Telecinco La Mirada Crítica para analizar la actualidad política, marca por el cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres tras las informaciones publicadas por este periódico.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a su destitución fulminante después de que EL ESPAÑOL publicara que Isabel García habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado.

"Hoy el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer", ha afirmado Pedro J., que ha puesto en valor el trabajo de investigación del periodista Jorge Calabrés sobre las informaciones que han acorradalado a García, que se negaba a dimitir.

Para el director de EL ESPAÑOL la noticia que este martes publica este periódico -La directora del Instituto de la Mujer y su pareja comercializan planes de igualdad que subvenciona el Instituto de la Mujer- ha sido "la que ha colmado el vaso" dentro del Gobierno".

"Me alegro de que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya propuesta su destitución después de que Isabel García no haya querido dimitir ni asumir su responsabilidad", ha opinado, dejando claro que esta decisión "no significa que el Gobierno se esté comportando de la misma manera ejemplar que con el caso Koldo".

Por último, Pedro J. Ramírez ha insistido en que este cese ha sido gracias a "un trabajo de investigación modélico" de EL ESPAÑOL con informaciones no sólo sobre esos 64 contratos, también la relativa a que Isabel García usí la identidad de una directiva de la RFEF sin su permiso.