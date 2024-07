Belarra pide el cese de Isabel García: "Mientras siga manchará al Gobierno con sus corruptelas"

Ione Belarra, Secretaria general de Podemos, en el Consejo Ciudadano Estatal del partido, ha instado al cese de Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. "Esta persona nunca tuvo que ser nombrada directora del Instituto de las mujeres por su transfobia pública y notoria", ha denunciado Belarra, "todo el tiempo que permanezca esta persona en el puesto está manchando, con sus corruptelas, tanto a la ministra de Igualdad como al propio presidente del Gobierno". Su nombramiento hace a la líder de Podemos "darse cuenta de que en realidad el Partido Popular y el Partido Socialista no son tan distintos".

Belarra ha cargado de manera frontal y directa contra los que fueron sus socios de Gobierno, en concreto contra Pedro Sánchez. La Secretaria general de Podemos les ha 'delatado', denunciando que "ahora que en el gobierno manda sólo Sánchez, vuelven al camino que siempre desearon: un proyecto político que deje intactos los candados del régimen del 78 con la ayuda del Partido Popular", a quien quieren como socio estratégico para evitar "enemistar a las élites económicas y mediáticas españolas", que según la 'podemita'.

En Podemos no han querido dejarse nada en el tintero. "No hay más que escuchar las declaraciones de Isabel Rodríguez para saber que el partido socialista no puede ser otra cosa más que lo que siempre ha sido débil y servil con los poderosos y duro con quienes sufren", ha dicho. "Trata a las personas que trabajan como camareras, como esclavas, a las que hay que dar una vivienda prácticamente por pena para que los empresarios puedan seguir explotándoles". Ione Belarra ha denunciado el 'modelo de país' que quiere el PSOE: "Un modelo que no se basa en derechos, sino en agachar la cabeza ante los que mandan".

En este punto ha querido hacer referencia a la problemática con la vivienda turítica: "Es lo contrario de lo que defiende Podemos: que las casas son para vivir, que primero tienen que servir para asegurar una vivienda digna a los vecinos y las vecinas y después, si se puede, para que se haga turismo".

Desde Podemos recuerdan que "la vivienda sí es un derecho fundamental", mientras que "el turismo no está recogido en ninguna legislación".

Morriña progre

Ione Belarra ha recordado que "se cumple un año de las elecciones del 23-J" y que en doce meses la gente ha pasado de "sentirse aliviada al ver la coalición PP-Vox alejarse" a ver la "preocupante deriva del autogobierno socialista".

La Secretaria general de Podemos ha lamentado que "en un año, el gobierno ha sido incapaz de aprobar una reforma social que ayude a la gente; sólo ha podido pactar con el PP (el reparto del CGPJ), el partido más corrupto de Europa y el único que frena cualquier avance democrático", ha denunciado, "esto es el preludio de un gobierno de derechas. Al igual que ha pasado en Francia".

"Pactar con el PP deja un mensaje muy claro: se acabó la legislatura progresista", así de contundente se ha mostrado Belarra. "Es el punto de salida de una nueva etapa en la política española. Un acuerdo bipartidista en el marco de una gran coalición para la guerra en España y en Europa y también para la vuelta de la austeridad", ha defendido, "la ruptura de bloque plurinacional y democrático es para echarse en manos del PP".

Mirada internacional

La líder 'morada' ha mirado hacia el panorama europeo, en el que ve la misma tendencia política. "No hay nada más que escuchar a Sánchez alabar a Úrsula Von der Leyen, a Metsola, a Kaja Kalas, a las tres señoras de la guerra de derechas que la socialdemocracia ha puesto al frente de las principales instituciones europeas".

La líder de Podemos a auspiciado que "lo que viene no es bueno" y se ha preguntado "¿de qué sirve votar si se sabe que votando a la socialdemocracia también gobierna la derecha?".

En cuanto a Palestina, ha sido el tema con el que ha abierto su ponencia. Belarra ha denunciado que Sánchez permita la compra-venta de armas con Irsael, considerándolo "un insulto a la inteligencia". Por ello, Belarra ha acusado al presidente del gobierno de ser "cómplice de genocidio", al tener las herramientas para frenar una guerra pero no hacer nada para ello.

Podemos ha instado al Gobierno de España a revisar el barco Overseas Santorini, que tiene previsto atracar en el puerto de Algeciras, para comprobar que no combustible militar hacia Israel. "El Gobierno de España tiene la obligación legal para detenerlo", ha dicho.