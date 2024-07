Los 4 directos de Feijóo al mentón de la corrupción y 4 fintas de Pedro Sánchez para no hablar de ella

Utilizando la terminología pugilística y como si el Congreso se hubiera convertido este miércoles en un ring de boxeo, diríamos que Alberto Núñez Feijóo buscó dar varios golpes directos a la mandíbula de la corrupción que rodea al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, por su parte, respondió una y otra vez empleando fintas con el fin de sortear los ataques del líder popular.

En este particular combate parlamentario, destacan cuatro asaltos protagonizados por Feijóo, con el caso Begoña siempre presente en el cuadrilátero, y otros cuatro regates de Sánchez para desviar la atención y evitar que se hable de la causa abierta contra su mujer. El jefe del Ejecutivo defendía este miércoles su llamada agenda de regeneración democrática, un plan para aumentar el control sobre los medios de comunicación.

1. "El mayor bulo de España es usted".

Con tono duro, Feijóo lanzaba su primer jab —"el mayor bulo es usted"—, frase con la que han titulado sus crónicas políticas la mayor parte de los periódicos.

Desde la tribuna del Congreso, Feijóo mostró a Sánchez un pendrive que recoge, según el líder popular, hasta 3.000 páginas con todos los artículos que han ido publicando los medios sobre casos de presunta corrupción que involucran al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez.

2. Moncloa es "una sede de negocios familiares". Feijóo se refería a las reuniones celebradas en la residencia oficial del presidente entre el empresario Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. A dos de ellas asistió el propio Sánchez, según contó Barrabés ante el juez.

Por eso, a juicio de Feijóo, Moncloa funciona ya como "una sede de negocios familiares", donde el "Gobierno es el financiador" y "la mentira es la forma de hacer política" de este Ejecutivo.

"Señor Sánchez, no es que las sospechas de corrupción le salpiquen a usted. Es que es usted quien hace que les salpiquen a otros". Esos otros son David Sánchez, su hermano, investigado por malversación, prevaricación, fraude fiscal, tráfico de influencias y contra la Administración Pública; y Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

3. "Oírle a usted dar lecciones de regeneración sería como oír a Otegi dar lecciones de derechos humanos".

Para Feijóo, el plan de calidad democrática que ha detallado Sánchez "sólo busca amedrentar y controlar" a la prensa y se trata del "mayor ataque a la libertad de información de la democracia española".

4. "Lo que usted pretende en nuestro país es una pseudodemocracia".

Feijóo afeó a Sánchez que dé lecciones "sobre la verdad". "Es el cinismo hecho carne", le ha definido, para enumerar "su complicada relación con la verdad": "No gobernaré con Podemos"; "no pactaré con Bildu"; "traeré a Puigdemont a disposición de los jueces"; "la amnistía no cabe en la Constitución, etcétera, etcétera...".

-----

Por su parte, y siguiendo el símil del boxeo, Sánchez encajó los ganchos de Feijóo sin llegar al knock-out. A continuación, sus cuatro fintas:

1. "Un anuncio trampa".

Ione Belarra, de Podemos, valoró así la agenda regeneradora de Sánchez. Su discurso, lejos de concretar medidas de un plan anunciado hace ya dos meses y medio, tras sus cinco días de reflexión, no es más que un "esqueleto de materias", según admitieron fuentes del Gobierno.

Es decir, Sánchez pretende abrir un debate que deberá ser discutido a lo largo del verano con los grupos parlamentarios y los periodistas. De hecho, Moncloa ya tiene sus negociadores para este plan: el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtasun. Ambos se reunirán la semana que viene con los grupos para avanzar y concretar las medidas.

2. Cien millones de euros para los medios.

Sánchez sorprendió al anunciar que el Gobierno pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros en ayudas para la digitalización de los medios. Esta inyección irá acompañada de una serie de reformas para obligar a los medios a ser más transparentes en cuanto a sus accionistas, la financiación que reciben y sus audiencias.

La oposición recibió con recelo la propuesta. "Los medios de comunicación están digitalizados hace mucho tiempo, ¿en qué año vive usted, señor Sánchez?", reprochó Santiago Abascal. "Cien millones de euros más a los que publiquen lo

que a usted le gusta ver, escuchar y leer", censuró Feijóo.

3. Mención a Alcaraz y 'La Roja'.

El presidente afirmó que "España vive uno de los mejores momentos de su historia" por situarse "en cabeza" del crecimiento económico de la Unión Europea, pero también por la reciente victoria de la Selección española de fútbol de la Eurocopa y el triunfo de Carlos Alcaraz.

La oposición protestó lamentando que Sánchez se arrogara las conquistas del deporte español. "Bueno, ¿no se alegran ustedes de que logremos esos éxitos? ¡Protestan por todo!".

4. "Ultraderecha".

El presidente se mofó de la relación entre el PP y Vox tras la salida de los de Abascal de los gobiernos autonómicos de coalición. "¿Es una discusión de pareja o una ruptura en toda regla?", dijo con sorna. Y estuvo jugando con la comparación durante varios minutos.