Bravo acusa al Gobierno de ser "una trituradora de instituciones con un solo objetivo: salvar a Sánchez"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este domingo al Gobierno de haberse convertido en "una trituradora de instituciones" con un solo objetivo, "salvar" a Pedro Sánchez y "permitirle ser presidente a costa de la sanidad, la educación, la financiación y la unidad de todos los españoles". "A costa de cualquier cosa, siempre y cuando Sánchez siga siendo presidente", ha añadido

Durante una visita a Sevilla, Bravo ha relatado las razones por las que a juicio de su partido el Ejecutivo es una "trituradora". "Si el Senado no le gusta, le quita competencias por la puerta de atrás, si los medios de comunicación dan información que no le gusta al señor Sánchez, propone intervenirlos y sancionarlos, si los juzgados se dedican a investigar lo que realmente es importante pero no le gusta a Sánchez, busca formulas para desprestigiarlos e intervenirlos", ha denunciado.

Bravo ha subrayado que Sánchez "tritura tanto las instituciones" que en la actualidad no hay gobernador del Banco de España, algo, ha explicado, que en la historia de la democracia de España solo ha ocurrido una vez, durante un día y porque cayó en domingo.

El vicesecretario de Economía del PP ha subrayado que esta semana se ha puesto nuevamente de manifiesto la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un "Gobierno que no gobierna". "Hemos conocido nuevos datos sobre esos casos de corrupción que envuelven al PSOE y al entorno de Sánchez, hemos conocido nuevos pagos, nuevas comisiones, nuevas personas, nuevas empresas e incluso nuevos chalés vinculado a esa trama", ha afirmado.

Una "debilidad" del Gobierno que también se ha evidenciado, según el popular, cuando tras haber renunciado a sacar unos Presupuestos este año, ahora pregunte a los partidos independentistas si van a apoyar las cuentas para el año que viene. "A aquellos que no creen en la unidad España, les preguntan si están dispuestos a apoyar el Presupuesto de España", ha reprochado.

Bravo ha apuntado que el tercer elemento de esa "debilidad" sería que vuelva a ponerse sobre la mesa un asunto "tan importante" como el sistema de financiación autonómica con una oferta de un modelo singular para Cataluña. En este sentido, ha recordado que el sistema de financiación actual, que data de 2009, fue aprobado por el PSOE y el Govern tripartito de Cataluña. "Los mismos que plantean ahora un sistema de financiación a la carta para volver a perjudicar al conjunto de españoles", ha reprochado.

El vicesecretario de Economía del PP ha puesto de relieve que "por primera vez", Sánchez "ha conseguido poner de acuerdo a casi todas las CCAA", incluidas las del PSOE, para manifestarle que ese "no es el sistema de financiación que quieren".

En cualquier caso, Bravo se ha mostrado seguro de que con tal de continuar en Moncloa, Sánchez cederá a lo que quieran Junts y ERC, recordando que sin ellos "no sería presidente". "No iba a haber indultos y los hubo, no iba a ver amnistía y también la hubo, y ahora Montero dice que no habrá cupo y los separatistas que sí, saquen sus conclusiones", ha afirmado.

Frente a ese "modelo a la carta" de los partidos independentistas, Bravo ha explicado que el PP apuesta por un sistema de financiación autonómica que se "centre en los ciudadanos por encima de los territorios" y en la "multilateralidad". "Un sistema en que se tenga en cuenta al ciudadano pero también la dispersión, el envejecimiento y la prestación por igual de todos los servicios públicos", ha señalado.

"Queremos un sistema en el que no por darle dinero a los separatistas haya menos médicos en Andalucía, menos profesores en Castilla y León, menos servicios en Extremadura, Asturias o Castilla-La Mancha", ha sentenciado.