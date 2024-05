Sumar critica que el Gobierno haya ido "a pedir permiso a EEUU" para reconocer a Palestina

Después de que Pedro Sánchez desoyera la petición de Sumar de reconocer el Estado de Palestina en el Consejo de Ministros del pasado martes, los de Yolanda Díaz elevan el tono contra el ala socialista del Gobierno al lamentar que España viaje hoy hasta EEUU para "pedir permiso" para este reconocimiento.

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha criticado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, haya ido "a pedir permiso a Estados Unidos" para reconocer el Estado palestino y ha advertido de que aunque no dé el plácet, España tiene que hacerlo sí o sí cuando antes.



Tras apuntar en rueda de prensa en el Congreso que Albares podía haber viajado antes a Washington a solicitar ese permiso, el dirigente de Sumar le ha recordado al ministro que España es un país independiente, que "tiene que velar por su soberanía" y por el cumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos, algo que, en su opinión, no es compatible con el "genocidio" que Israel está cometiendo en Gaza.

[España podría reconocer el Estado de Palestina el 21 de mayo junto a Irlanda, Malta y Eslovenia]

Enrique Santiago apremia al Gobierno a que reconozca ya el Estado palestino, insistiendo además en que con Israel "hay que cortar todo tipo de relación como se hizo con la Sudáfrica del 'apartheid'", que fue determinante -ha dicho- para acabar con la segregación racial.

Reunión Albares-Blinken

Albares se reúne este viernes en Washington con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, con quien hablará sobre la situación en Gaza y Oriente Medio y con quien firmará un acuerdo para luchar contra la desinformación.

En este encuentro Albares trasladará a Blinken la postura de España sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, horas después de que el ministro haya confirmado esta decisión aunque sin concretar fecha.

["¡Quemen la ONU!": varios israelíes incendian la sede de la UNRWA en Jerusalén con trabajadores dentro]

España baraja reconocer el Estado de Palestina el próximo 21 de mayo junto a Irlanda y otros países de la Unión Europea según adelantó la prensa irlandesa. Si bien el Ejecutivo no confirma esta fecha quien sí lo ha hecho ha sido el Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. "Me consta porque me lo ha dicho el ministro Albares", ha dicho en una entrevista en RNE.

Críticas a los rectores universitarios

Enrique Santiago también ha criticado a la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) por involucrarse "tarde y mal" en la guerra de Gaza refiriéndose a la decisión que adoptaron este jueves de revisar y, en su caso suspender, acuerdos de colaboración con centros de investigación y universitarios de Israel que no hayan expresado un "firme compromiso con la paz".



Para el dirigente de Sumar, no tiene sentido que "a estas alturas" se pongan a revisar si las universidades israelíes están o no comprometidas con la paz al poner el acento en que aquí lo que hay es un país "cometiendo un genocidio" y que tiene "la desfachatez de llamarse democracia".

[El Gobierno reconocerá el Estado palestino sin votar en el Congreso: sólo informará a los partidos]

Cabe recordar que este jueves la Junta Rectora de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que representa tanto a universidades públicas como privadas, ha decidido este jueves respaldar las acampadas y manifestaciones que se están celebrando en los campus universitarios en apoyo a la paz en Gaza y ha reafirmado su "permanente compromiso" con la defensa del derecho internacional humanitario.

"Hacemos nuestro el sentir de nuestros campus y la reivindicación que desde ellos se está extendiendo para que, desde distintas instancias, se adopten medidas que pongan freno a la escalada de violencia que se está produciendo", señala la CRUE en un comunicado en el que muestran su compromiso por "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino" dentro del programa Refugio Universitario.

Las universidades españolas también están dispuestas a ampliar sus programas de cooperación, voluntariado y atención a la población refugiada palestina y velas por que en el ejercicio de la libre expresión no se produzcan conductas de antisemitismo o islamofobia, así como a cualquier otro comportamiento de odio en el seno de las comunidades universitarias.