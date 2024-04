El PSOE necesita ahora el voto de Bildu para no citar a los fiscales: "Se han metido solitos en este lío"

El PSOE necesita convencer ahora a Bildu para no acabar citando a los fiscales en la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso. Pero Bildu, que pidió incorporar a la lista al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no va a dar su brazo a torcer con facilidad: "Se han metido ellos solitos en ese lío", afirman fuentes del partido.

En la formación liderada por Arnaldo Otegi hay cierto malestar porque los socialistas están echando marcha atrás sobre algo que ya habían acordado en el Congreso. Está sucediendo, además, en un contexto muy difícil: en la recta final de las elecciones vascas y con el PSOE afeando al candidato de Bildu, Pello Otxandiano, que no llame "banda terrorista" a ETA.

El pasado martes, el PSOE pactó con sus socios habituales en el Congreso una lista de comparecientes para la comisión de investigación, entre los que se encuentran el propio Luzón, la jefa de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi, y el fiscal Ignacio de Lucas, encargado en la Fiscalía Europea del caso Koldo.

Esto ha acabado generando molestias tanto en el Gobierno como en el Poder Judicial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió por escrito a la comisión que reconsiderase la citación de los fiscales. Por su parte, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, dijo este miércoles que lo que su propio partido había hecho "no tiene sentido".

Para rehacer la lista, hace falta que la comisión vuelva a votar de nuevo, excluyendo los nombres de los fiscales. Es decir, negociar otra vez con los partidos sobre algo que ya estaba cerrado. En el PSOE reconocen que este asunto "no es sencillo".

La incorporación de estos perfiles no sólo interesa a Bildu, sino también a Junts, otro socio parlamentario fundamental para el PSOE. Vox también pidió incorporar algunos fiscales, pero el partido de Santiago Abascal no entra en la ecuación porque no apoyaría la lista de los socialistas.

Durante las negociaciones para otras comisiones, el PSOE ya se había mostrado en contra de citar a jueces, pero había sido menos explícito a la hora de hablar de fiscales. Sin embargo, el argumento para no citar a los togados es que acudir al Congreso para hablar de investigaciones en curso podría interferir en ellas. Lo mismo pasa con los fiscales.

Pero el grupo parlamentario del PSOE en el Congreso dio luz verde a la incorporación a la lista de los fiscales este martes sin mediar con Moncloa. Consecuencia: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dado un tirón de orejas a su portavoz en el Congreso, Patxi López.

Desde el PSOE reconocen que ya están hablando con distintos grupos parlamentarios, aunque no desvelan aún cuáles, para "ver la solución". Esta sólo pasa por volver a votar de nuevo. Aunque aún falta por saber qué querrá hacer Bildu.

Fuentes de Bildu se preguntan "por qué el PSOE aceptó hace unos días esa comparecencia y, una vez incluida, se opone". Subrayan que "cuando lo propusimos, no pusieron ninguna pega" y que el "lío" es del PSOE.

Esas palabras, en términos de negociación, significan que al PSOE le va a salir caro salirse con la suya. Desde Bildu reconocen, de todas formas, que todavía no se han puesto en contacto con ellos para deshacer el entuerto. Esto seguramente pase tras las elecciones del domingo.