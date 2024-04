El PP llamará a Illa a la comisión del 'caso Koldo' en el Senado antes de las elecciones catalanas

El Partido Popular ultima los preparativos para la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Según avanzan fuentes parlamentarias a EL ESPAÑOL, en el listado de comparecientes figurará el nombre de Salvador Illa, que será llamado a declarar antes de que se celebren las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Como publicó este periódico, la trama de corrupción vinculada al asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, presumió de tener contacto con el gabinete del antaño ministro de Sanidad. "El ministro da el Ok seguro", llegó a escribir en un mensaje uno de los implicados, tal y como consta en el sumario.

Distintos dirigentes de la cúpula de los populares consideran que hay indicios suficientes del hoy candidato a las catalanas como para que, al menos, zanje los rumores sobre su posible implicación en la contratación de material sanitario con la empresa investigada, Soluciones de Gestión.

Pero el tiempo elegido para someterle al interrogatorio de la investigación parlamentaria no es baladí: forzando esta comparecencia en la Cámara Alta a las puertas de las catalanas, los populares tratan de erosionar la imagen del candidato socialista, que parte como favorito en todas las encuestas.

Desde que trascendió la investigación del caso Koldo, el PP ha centrado el tiro en distintas figuras de primer nivel del Gobierno y del PSOE. Entre ellas, Illa. Aunque el exministro, en todo momento, ha negado tener implicación en la red corrupta que auspició la mano derecha de Ábalos.

[El PP llamará a declarar a Armengol en el Senado para que explique "su relación" con el caso Koldo]

El primer secretario del PSC ha defendido que su cartera "no contrató servicios de la empresa" de Koldo. "No salió ni un solo euro del Ministerio", dijo en su momento. También mostró su "plena disposición" a colaborar con la Justicia. En las filas socialistas, mientras tanto, aseguran que no tendrá inconveniente en responder a las preguntas del Senado, convencidos de que no tiene responsabilidades en este asunto.

Este miércoles tuvo lugar la primera reunión de la mesa que controla esta comisión. Allí, los grupos acordaron presentar este lunes una propuesta de planes de trabajo, peticiones de información y posibles comparecientes. A partir de ahí, será el miércoles cuando se cierre todo.

Armengol en la diana

Además de Illa, el PP también pedirá la comparecencia de los responsables de los Ministerios salpicados por la trama, como el actual titular de Transportes, Óscar Puente, la vicepresidenta María Jesús Montero o Ángel Víctor Torres. Aunque este último acudirá por su condición de expresidente de Canarias. Koldo García consiguió endosar al ejecutivo canario un lote de mascarillas por valor de 12 millones de euros.

No obstante, la principal figura política que ha puesto el PP en la diana es Francina Armengol, presidenta del Congreso. De hecho, será una de las primeras en desfilar por el Senado, una circunstancia cuando menos pintoresca, pues se trata de la tercera autoridad del Estado y en la Cámara Baja ni siquiera está sometida al control parlamentario.

Al igual que Torres, durante su etapa como responsable de Baleares, la administración autonómica de Armengol selló un contrato para la compra de material sanitario que, además, resultó fraudulento. A día de hoy, la expresidenta no ha aclarado quién fue la persona que intermedió en esta operación. El PP no tiene duda de que fue Koldo con ella misma.

La intención de los populares en el Senado con la comisión del caso Koldo es mantenerla viva durante "toda la legislatura". Así lo confirman desde la dirección del grupo. Por lo pronto, la investigación se centrará primero en los contratos sanitarios en los que medió el exasesor. Pero también entrarán en acción otros personajes de la trama, como el conseguidor, Víctor de Aldama.

En este punto, el PP avisa de que no sólo pondrá la lupa a los contratos sanitarios, sino que fiscalizará también el rescate de Air Europa. Y, en este capítulo, en Génova siguen especulando con una decisión que pasaría como inédita en la historia de la democracia: citar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Una de las personas clave en la operación Delorme es Aldama, contratado por Globalia para saldar una deuda millonaria con el gobierno de Venezuela, y uno de los que acompañó a Ábalos en Barajas la polémica noche en la que aterrizó la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El vínculo con la primera dama es con la operadora turística, con la que llegó a entablar relaciones comerciales; y fue precisamente el propietario de la compañía, Javier Hidalgo, el que propició un encuentro entre Gómez y Aldama. Una conexión por la que el PP se guarda en la manga la carta de la mujer de Sánchez.