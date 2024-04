Feijóo pide a Sánchez que aclare el papel de Begoña Gómez para no tener que citarla: "No es mi forma"

Alberto Núñez Feijóo considera que si hay empresas que "financian el trabajo" de Begoña Gómez y luego "tienen relaciones contractuales con el Gobierno" que preside su marido, al menos "se necesita una explicación". Y en caso de que Pedro Sánchez se niegue a darla, el Partido Popular adoptará "la decisión" que considere "más oportuna". Es decir, que lo llamará a declarar en el Senado.

Este miércoles, en una entrevista en Antena 3, el líder de la oposición ha reconocido que él no es partidario de citar a la primera dama a una comisión de investigación parlamentaria. "A mí no me gusta, no es mi forma de hacer política, no es mi estilo".

Pero, de la misma forma, su formación actuará con una única motivación: defender "los derechos de los ciudadanos a saber la verdad". Sobre la mujer del presidente, ha asegurado, hay una sombra de sospecha tras las últimas informaciones publicadas por El Confidencial, que desvelan que firmó dos cartas para que el consultor de su Máster lograra acceder a concursos públicos del Ministerio de Economía.

En total, el empresario Carlos Barrabés, que ayudó a Begoña Gómez a montar su Máster en Transformación Social Competitiva, consiguió la adjudicación de dos contratos millonarios del Gobierno de España. Uno de 7,7 millones de euros, otro de 4,4.

Esto se suma al rescate de Air Europa, en el que el PP trata de involucrar a la mujer de Sánchez por la relación comercial que mantuvo con la matriz de la compañía aérea: Globalia. Se ha acreditado que la operadora turística llegó a firmar un contrato con el África Center que ella impulsó en el Instituto Empresa.

[Un senador del PP acusa a Begoña Gómez: "Hay un caso de corrupción en el lecho de poder del PSOE"]

Con todo ello, Feijóo ha censurado hoy que "en la Moncloa se hacen reuniones con personas que representan a una compañía que posteriormente es rescatada por el Gobierno" y que "hay informes favorables de empresas por parte de la familia del presidente". Informes que, luego, "se tienen en cuenta en el concurso".

A juicio del presidente popular, esto "no ha ocurrido jamás", por lo que ha mostrado su preocupación y ha pedido en reiteradas ocasiones: "Que aclaremos estos asuntos y que el presidente diga si estamos o no ante un conflicto de intereses o se ha incumplido la ley de Altos Cargos".

"Ninguna explicación"

Por lo pronto, Feijóo ha reclamado una y otra vez a Sánchez que "comparezca, ante las Cámaras, en rueda de prensa", para rendir cuentas de todo lo que está ocurriendo. Y ha lamentado que, hasta la fecha, no ha dado "ninguna explicación".

En ese sentido, ha avanzado que si el presidente se niega a responder a los interrogantes sobre su mujer, su partido pedirá su declaración en la Cámara Alta. "Cartas favorables a adjudicatarios del Gobierno... eso es absolutamente atípico en la democracia; si a mí me pasa, convocaría una rueda de prensa y daría explicaciones, diría que me he equivocado. Hemos pedido el expediente, vamos a ver si ha influido o no en la adjudicación y tomaremos decisiones".

Sánchez debe explicar #LaTrama corrupta que afecta a su entorno, a su Gobierno y a su partido.



Los españoles tenemos derecho a saber si hay conflicto de intereses en las adjudicaciones del Gobierno. pic.twitter.com/NyOAqwMDkZ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 3, 2024

Este martes, el PP registró en el Congreso una solicitud para que el Ministerio de Economía remita el expediente del concurso público que benefició a dos empresas durante la pandemia y que contó con la recomendación de Begoña Gómez.

Las empresas beneficiadas por el concurso público son Barrabés y The Balley, siendo el accionista Carlos Barrabés quien diseñó el curso de posgrado que dirige la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid. Para el PP, "es muy grave que el Gobierno conceda una adjudicación millonaria a la empresa que contrató a la mujer de Sánchez, siendo este quien lo autoriza como presidente del Ejecutivo".

En una nota remitida a los medios, la dirección del PP aseguró: "Estamos asistiendo a un goteo incesante de informaciones que apuntan a la labor de mediación de la mujer de Pedro Sánchez con empresas que han recibido fondos millonarios del Gobierno y que han disparado su facturación después de su labor de intermediación".

Según desde Génova, "nunca la actuación de la pareja de un presidente del Gobierno ha suscitado dudas acerca de su legitimidad ni ha comprometido la labor de un líder del Ejecutivo en nuestro país". En ese sentido, se trata de "un nuevo hito que se logra bajo la Presidencia de Pedro Sánchez".