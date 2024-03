Moncloa contra Ayuso tras la denuncia a su novio por fraude fiscal: "Menos fruta y más transparencia"

En plena desarrollo de la investigación del caso Koldo, con una veintena de imputados alrededor de una trama de comisiones ilegales que toca de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin embargo, ha girado en torno a Isabel Díaz Ayuso.

Según la ministra portavoz, la presidenta de la Comunidad de Madrid "tiene que dar explicaciones" por el presunto fraude a Hacienda que habría cometido su pareja, Alberto González: "Menos fruta y más transparencia", ha sentenciado Pilar Alegría.

A pesar de que hasta este lunes, todas las voces del Gobierno y del PSOE consideraban "indecente" cualquier insinuación sobre la esposa del presidente del Gobierno, este martes el Ejecutivo ha atacado a Ayuso por un presunto fraude de su novio, que habría ocurrido antes de que mantuvieran una relación sentimental, según fuentes cercanas a la lideresa popular.

Aun así, fuentes del Consejo de Ministros insistían en diferenciar ambas situaciones: "No se pueden equiparar bulos con una investigación de la Fiscalía".

Sin embargo, nada dijeron estas mismas fuentes sobre lo que no son bulos a propósito de presuntas reuniones de Begoña Gómez con personajes implicados en el caso Koldo. Este martes, EL ESPAÑOL informaba de que el exministro José Luis Ábalos y el presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, se reunieron con Javier Hidalgo tres días después de su cita con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, en Barajas.

Hidalgo es el CEO de Globalia, empresa que trataba de repatriar fondos desde Venezuela en aquellas fechas, compañía que financia la cátedra de la esposa de Sánchez y que, posteriormente, fue rescatada con 615 millones por el Ejecutivo. De aquella deliberación del Consejo de Ministros no se ausentó, presuntamente, el presidente, por lo que podría haber cometido una irregularidad de conflicto de intereses.

En la sala de prensa de Moncloa no se hizo una sola pregunta a propósito de las presuntas corruptelas del asesor del ministro de Transportes en lo más duro de la pandemia. Ni de las compras millonarias de mascarillas a la trama por dos gobiernos autonómicos de quienes hoy son ministro y presidenta del Congreso. Ni de los contratos del Ministerio del Interior.

Todo se centró en la negociación de los Presupuestos, en la reunión de este miércoles en Estrasburgo para la renovación y reforma del CGPJ, y en la investigación al novio de Ayuso.

"El PP no votó a favor de la comisión de investigación en el Congreso... ¿será que tiene algo que ocultar?", se preguntó Alegría. "Siempre es positiva la transparencia, y en el caso de Ayuso, es fundamental que vaya y dé las explicaciones oportunas".

Para el Gobierno, es mucho más importante este caso que los que le cercan. "Es urgente y necesario que dé explicaciones la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque se trata de algo muy grave. Son dos delitos de fraude fiscal".

E incluso, la portavoz se permitió ironizar: "Me parece haberla escuchado esta mañana decir que 'no hay trama ni nada'... el PP debería ser prudente al usar el término 'trama'. Porque todos recordamos al señor Rajoy decir que no había 'una trama del PP, sino contra el PP' y poco después, su partido fue condenado por corrupción en la trama Gürtel".

Una vez aprobada la Ley de Amnistía, la semana pasada en comisión, y a la espera de que ocurra lo mismo este jueves en el pleno del Congreso, Moncloa trata de pasar página sobre el 'caso Koldo'. Además de que esta ley podría, por fin, darle el pistoletazo de salida a la legislatura, ahora se empeña en sacar los Presupuestos "cuanto antes".

Junto a Alegría se sentaban José Luis Escrivá y Félix Bolaños. Según el titular de Presidencia, "la voluntad de los grupos aliados del Gobierno es negociar y acordar estas cuentas públicas".

"No tienen legitimidad"

El también ministro de Justicia tenía prisa, porque debía coger un avión a Estrasburgo, donde este miércoles se reúne con Esteban González Pons, bajo la supervisión de Didier Reynders, para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial.

La semana pasada, el vicesecretario popular dejó caer que la aprobación de la amnistía rompería esta negociación. Y Bolaños se lo ha afeado: "Nada ha cambiado, la proposición de ley se registró en noviembre y Alberto Núñez Feijóo le propuso este método al presidente del Gobierno en diciembre".

Respecto a los dos informes que se están preparando en el CGPJ sobre el texto de la Ley de Amnistía, el ministro ha sido elocuente. Del dictamen que prepara la minoría progresista, crítico en algunos aspectos, ha dicho que respeta "sus argumentos jurídicos". Sobre el de la mayoría conservadora, ha sido tajante: "Dada la cercanía al PP de estos vocales, creo que no tienen legitimidad para opinar sobre esta ley ni sobre ninguna otra".

En todo caso, las preguntas sobre Ayuso volvieron al final de la rueda de prensa, en la que Moncloa dio la palabra sólo a cinco medios de comunicación.

Alegría fue preguntada por si el Gobierno estaba detrás de la filtración de la información. "Ese caso de Ayuso lo hemos conocido esta mañana, por los medios de comunicación", ha asegurado. "Le diría a la presidenta madrileña que es muy locuaz cuando tiene que señalar o insultar a los demás, pero muy timorata cuando tiene que asumir responsabilidades y trasladar explicaciones".