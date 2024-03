"No ha sido alcohol, han sido putas": los whatsapp de la trama de Koldo sobre el dinero en efectivo

Los wasaps del grupo de empresarios que, supuestamente, abonaba "pagos regulares en efectivo" a Koldo García incluye menciones a "alcohol" y "putas". Así se lo indicaba uno de los investigados, César Moreno, a sus compinches, advirtiendo que una parte del dinero que escondía la trama lo había destinado a servicios de prostitución.

"No, no ha sido alcohol, han sido putas, sobre todo", revela la conversación intervenida por la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil. "Lo que yo tenía, que tenía tres mil y pico, pagué los dos mil y pico de R o dos mil, más Piedad [...] o sea que no me quedaba [dinero] hace tiempo", zanja el investigado.

Así consta en un auto del 6 de marzo incluido en el sumario del llamado caso Koldo, que toma el nombre de Koldo García Izaguirre, el exasesor de José Luis Ábalos detenido como parte de la trama dedicada al cobro de comisiones a través de varios contratos sanitarios adjudicados durante la Covid-19.

De hecho, el alias de R al que mencionan, según el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, sería, en realidad, Rubén Villalba Carnerero. Se trata de un mando de la Guardia Civil destinado en la Embajada de España en Caracas (Venezuela) también arrestado por su implicación en la trama, pero, en este auto, el magistrado le dejó en libertad.

El agente se había reunido repetidas veces con Koldo en uno de los espacios habituales del grupo, la marisquería madrileña La Chalana, donde, según el sumario del caso, el exasesor de José Luis Ábalos pagó una de estas comidas con un billete de 500 euros.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, la UCO intervino en la casa de Koldo García una libreta en la que este apuntó varios ingresos que recibió en efectivo. Concretamente, de 10.000 euros. En ella, puede leerse:"23/01 - Metálico - 10.000" y "08/03 - Metálico - 10.000".

A su vez, los agentes encontraron en el móvil de uno de los empresarios detenidos participantes en este chat grupal una nota que reseñaba "los 10.000 de K". Los investigadores consideran que se referían a Koldo García.

En un segundo audio transcrito en el auto, César Moreno recuerda que acaba de sacar dinero de su cuenta corriente —"he sacado mil ciento y pico que se le debían Piedad"— y que todavía le queda más de la mitad del dinero, "mil cuatrocientos". Según él, la propia Piedad le había dicho que estaba "hasta los cojones de no cobrar".

En las propias anotaciones de Moreno salen varias referencias a estos cobros, una serie de gastos fijos por importe total de 99.100 euros en diferentes cantidades. Cada nota, manuscrita o en su bloc del móvil, constaban de las siglas del beneficiario y de su paga, como "K 10.000" (Koldo) o "R 2.000" (Rubén).