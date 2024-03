ERC pide citar a varios jueces en la comisión de la 'Operación Cataluña' y el PSOE lo rechaza

ERC ha presentado este martes la lista de comparecientes que los independentistas quieren llevar al Congreso en el marco de la comisión de investigación de la Operación Cataluña. Entre ellos se encuentran varios jueces, algo que el PSOE ya censuró en el pasado y hoy se niega a apoyar.

Además de numerosos altos cargos del PP, ERC ha pedido citar a declarar a jueces como Hermenegildo Alfredo Barrera (del juzgado número 13 de Madrid), Manuel García-Castellón (de la Audiencia Nacional) y los fiscales Javier Zaragoza (Fiscal de Sala del Tribunal Supremo) y Martín Rodríguez Sol (exfiscal jefe de Cataluña).

En el PSOE, sin embargo, esto no ha sentado bien. De hecho, sienten que se trata de una especie de pulso, ya que en ocasiones anteriores ya habían dicho que no apoyarían la citación de jueces.

"Pensamos que los jueces no pueden comparecer en las comisiones para venir a hablar de cuestiones que hayan formado parte de lo que ellos han juzgado o en las que ellos hayan intervenido", ha asegurado este martes en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López.

Más explícito ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha subrayado que el PSOE cumplirá la ley y que no citarán a declarar a magistrados y jueces.

"Los grupos podrán hacer las peticiones que deseen, pero el PSOE cumplirá la ley", ha dicho. También ha subrayado que el informe preliminar que la Comisión de Venecia ha elaborado sobre la Ley de Amnistía establece que no pueden comparecer en comisiones de investigación en las que serían interrogados sobre sus actuaciones.

Esto implica que los jueces seguramente no sean citados a declarar, no sólo por si ilegalidad, sino porque es el PSOE quien decantará la balanza y los republicanos no podrían hacer prevalecer su lista sin el apoyo de los socialistas.

Donde ambos partidos sí están de acuerdo es en citar a altos cargos del PP, tanto actuales como del pasado. ERC propone citar a gente como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo y más ministros de la Administración Rajoy.

El PSOE, cuya lista ha sido presentada en conjunto por Sumar, coincide en muchos de los nombres del PP propuestos por ERC, por lo que previsiblemente se avecinará un desfile de altos cargos populares.