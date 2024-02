Última hora, en directo | Galicia afronta el cierre de su campaña electoral

El presidente gallego y candidato a revalidar el puesto tras las elecciones del domingo, Alfonso Rueda, ha señalado en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL que teme una fuga de personas y empresas de Galicia si no logra una mayoría absoluta y gana la Xunta una coalición de izquierdas con el nacionalismo.

"Lo que más me preocupa es la falta de estabilidad y la inseguridad jurídica que se ha generado en sitios donde está gobernando el tipo de izquierda que podría estar aquí (...). Por lo tanto, yo creo que perderíamos oportunidades, sin ninguna duda. Por lo que me transmiten empresarios con los que me he reunido, si hubiera un cambio probablemente esas empresas se plantearían ir a otros territorios", indica.