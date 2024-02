Alfonso Rueda, a 48 horas de ir a votar: "Veo mucha movilización, la gente sabe lo que se está jugando"

Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968) afronta la cuenta atrás antes de la apertura de las urnas con ilusión. El candidato a la Xunta de Galicia del Partido Popular aspira a revalidar una mayoría absoluta que le permita seguir desarrollando el proyecto que continúa desde hace dos años.

Tras comenzar el día en La Coruña rodeado de los suyos y de representantes del mundo empresarial coruñés y anunciar nuevas medidas para mejorar la sanidad pública gallega, Rueda tiene unos minutos para reflexionar sobre lo que considera que los gallegos se juegan en las elecciones de este domingo.

El presidente confía en revalidar la mayoría absoluta, que casi ninguna encuesta ha cuestionado, y reconoce que ve a su electorado muy movilizado y consciente de que la alternativa al PP es una coalición de izquierdas liderada por el nacionalismo. Confía en que los gallegos valoren su gestión y la de su predecesor Feijóo durante los últimos quince años y advierte sobre las promesas de sus rivales: "Algunas propuestas de la izquierda son auténticas fantasías, no están pensadas, son irrealizables", señala antes de empezar.

¿Cómo está siendo la campaña? ¿Qué sensaciones tiene?

Veo a la gente muy comprometida e implicada en la campaña. Se están llenando recintos, que antes era más complicado, y por lo tanto veo mucha motivación y movilización de nuestra gente. Veo mucha conciencia de lo que nos estamos jugando y, conforme pasan los días, muchísimo más. La gente ve la alternativa, que haya un gobierno del PP o un multipartito de izquierdas. Cada vez lo visualiza más, y más teniendo en cuenta quién lideraría ese multipartito. Se está movilizando muchísima gente.

Las encuestas están bastante ajustadas. ¿Dónde cree que va a estar la clave que pueda decantar la balanza a su favor?

Bueno, la mayoría, por no decir la inmensa mayoría de las encuestas, excepto un par de ellas, parece que dan bastantes posibilidades de que tengamos mayoría absoluta. Mi sensación es que tenemos que seguir incidiendo en lo esencial. Primero, en lo que hemos hecho estos años. Llevamos años gobernando y hay muchísimos balances y cifras que avalan que hemos hecho una buena gestión. Yo creo que hay esa percepción, porque lo que también dicen las encuestas es que la gente valora bien el gobierno.

Eso te da credibilidad para todo lo que estamos proponiendo. Estoy viendo algunas propuestas de la izquierda que son auténticas fantasías, que no están pensadas, que son irrealizables. Nosotros no hemos hecho eso, y creo que la gente lo percibe.

Y después, también, la valoración de las dos alternativas: o gobierno del PP, o multipartito de izquierdas presidido por un partido que tiene postulados nacionalistas e independentistas. Y todo lo que representan y reivindican de la época del bipartito, que hizo que salieran del gobierno a la primera, todo eso lo mantienen intacto.

La gente tiene que visualizar eso. Lo que está pasando en otros lugares de España, la situación de sometimiento del Partido Socialista a los soberanistas que le chantajean, a ombliguismos identitarios… todo eso es lo que se podría trasladar a Galicia, y por lo tanto la gente tiene que tener claras las dos opciones.

En los programas electorales de los dos partidos más de izquierdas, BNG y Sumar, hay subidas de impuestos tanto a personas como a empresas. ¿Temen que por ello pueda haber una fuga de personas y empresas de Galicia?

Sí, pero además, Sumar tiene una propuesta que ni el BNG ni el PSOE se han atrevido a desmentir, ni a decir que no lo harían, que es recuperar el Impuesto de Sucesiones, nada más y nada menos. Desde que lo modificamos en Galicia, casi 850.000 contribuyentes no han tenido que pagarlo. Recuperarlo supondría pagar unas cantidades muy grandes y sería un paso atrás brutal.

Por el contrario, nosotros queremos seguir aumentando las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones. Está claro que el ADN de la izquierda es subir impuestos y recuperar los que nosotros hemos eliminado.

Respecto a la posible fuga de empresas, lo que más me preocupa es la falta de estabilidad y la inseguridad jurídica que se ha generado en sitios donde está gobernando el tipo de izquierda que podría estar aquí.

Lo que quiero es que nuevas empresas vengan, y estamos en este momento ante unas oportunidades de inversiones en Galicia, de empresas de energías renovables como eólica, hidráulica o eólica marina. Muchas de estas empresas nos dicen que están pensando en invertir en Galicia por nuestras condiciones, pero siempre y cuando exista seguridad y estabilidad, seguridad jurídica y estabilidad política.

Por lo tanto, yo creo que perderíamos oportunidades, sin ninguna duda. Por lo que me transmiten empresarios con los que me he reunido, si hubiera un cambio probablemente esas empresas se plantearían ir a otros territorios.

Acaba de anunciar la congelación de óvulos gratuita para todas las mujeres y la fecundación in vitro hasta los 45 años. ¿Se guarda más sorpresas para el final de la campaña?

Lo que estamos haciendo es lanzar propuestas creíbles. Queda poca campaña y yo no pretendo lanzar grandes bombas propagandísticas, eso lo dejo para los partidos de izquierda. Son cosas que vamos a poder hacer.

Hemos ido gradualmente, no con grandes propuestas disparatadas, sino con iniciativas para atender demandas de muchísimas mujeres, como ampliar hasta los 45 años las posibilidades de fecundación in vitro, y no limitarlo a un solo hijo. Que todo ello lo asuma la sanidad pública.

Creo que son cosas lógicas que se pueden hacer, porque tenemos un presupuesto en vigor y una buena gestión presupuestaria. Por lo tanto, que la gente no espere promesas irrealizables, pero sí que cumplamos demandas grandes que podemos asumir, y este es un ejemplo bueno.

¿Cuál es la parte más importante de su proyecto para Galicia de los próximos cuatro años?

Que Galicia tenga un gobierno estable, comprometido con sacar adelante aquello que propone y que piense sólo en los intereses de los gallegos, y no en ideologías que nos separan entre nosotros. Para eso, tendremos que trabajar desde el primer día.

Con medidas como la universalización de la primera matrícula universitaria gratuita, lo que nos permitirá tener una educación gratuita desde los 0 años hasta los estudios superiores, algo que no existe en ninguna comunidad de España, o la promoción de vivienda pública.

En definitiva, lo más importante es que Galicia siga estando orientada a las personas, esté abierta y unida, y siga prosperando.

Uno de los puntos más comentados de esta campaña electoral es el tema de la sanidad. Todos los partidos han hecho hincapié en cómo mejorar su estado. ¿Cuál es el punto de vista y las propuestas del PP?

En Galicia tenemos la suerte de tener un sistema sanitario excelente. No es solo mi opinión, sino también la de todas las personas que conocen el sistema a fondo.

Por supuesto que tenemos retos por delante y todo es mejorable. Queremos seguir avanzando en medicina personalizada, con el Proyecto Xenoma; reforzaremos el apoyo que se les da a las mujeres para ser madres después de los 40; y ampliaremos los programas de cribado de detección de cáncer, entre otras cosas.

Y seguiremos pidiendo soluciones a la falta de especialistas, nosotros y todas las comunidades, porque es un problema común. Al menos, parece que por fin el Ejecutivo central se abre a flexibilizar la formación para poder contar con más profesionales. Ya era hora.

La vivienda es también uno de los problemas más comunes de los gallegos, particularmente en La Coruña, Santiago y Vigo, por lo mucho que ha subido el precio. ¿Qué propone para facilitar el acceso a la vivienda en Galicia?

Sin duda, el panorama en todo el país de incertidumbre con el sector de la vivienda ha hecho que esto sea una preocupación prioritaria para tanta gente. Galicia es un referente en la aplicación de medidas que mejoren el acceso a la vivienda, como lo prueban los 714 millones de euros invertidos desde 2009 para favorecer a más de 140.000 familias en este aspecto. Pero claro que tenemos que seguir avanzando.

Por eso, me he comprometido a crear más de 4.200 viviendas de promoción pública en la siguiente legislatura. 375 las empezaremos a construir en los 100 primeros días de gobierno. Y seguiremos impulsando una política integral de apoyo al acceso a la vivienda.

Otro de los temas de campaña ha sido cómo aprovechar los recursos naturales de Galicia y, en concreto, su capacidad para las energías renovables. ¿Cuáles son las propuestas en este sentido?

Debemos avanzar en el autoabastecimiento energético de Galicia con un aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Con el objetivo de que los beneficios se aprovechen en el territorio donde se implantan los proyectos. Por eso, en la próxima legislatura sacaremos adelante una ley que promocione los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia.

Además, ya está en marcha Recursos de Galicia, como garantía de la participación de la sociedad gallega en los beneficios derivados de las energías renovables, lo que supondrá el abaratamiento de la factura de la luz de industrias y vecinos de las zonas en las que se encuentren esos activos energéticos. En los primeros cien días de gobierno se conocerán los primeros proyectos en los que se participará.

Así que creo que es obvio que seguiremos promoviendo el desarrollo ordenado y sostenible de las energías renovables. Galicia está ante la oportunidad de convertirse en un gran referente europeo en industria verde y energías renovables si seguimos por las líneas en las que trabajamos ahora mismo.

"La postura de Feijóo y de todo el Partido Popular es la misma: no aceptamos la amnistía"

Parece que el BNG se posiciona como fuerza principal de la izquierda en detrimento del PSOE. ¿A qué cree que se debe este auge del nacionalismo en estas autonómicas?

Hay unos vasos comunicantes que son evidentes. Lo que gana el BNG lo pierde el PSOE. Creo también que es una consecuencia lógica de la postura que ha tomado el Partido Socialista en Galicia y en toda España. Su único objetivo es que el Partido Popular no gobierne, y para eso están dispuestos a llevar a cabo todas las propuestas de los nacionalistas. El PSOE, por desgracia, se ha convertido en la filial de los nacionalistas.

Una de las polémicas de la campaña surge de los comentarios de Feijóo acerca de las conversaciones con Junts tras el 23-J. ¿Piensa que puede tener incidencia en los votantes gallegos?

Se está intentando crear un debate donde no lo hay. La postura de Feijóo y de todo el Partido Popular es la misma: no aceptamos la amnistía. Si la hubiésemos querido aceptar en algún momento, lo lógico hubiese sido hacerlo hace cinco meses, para que Feijóo fuese hoy el presidente. Pero quien quiso negociarla y aceptarla fue Sánchez.

Creo que los gallegos saben perfectamente quién les ha mentido estos meses y quién lleva muchos años cumpliendo con sus compromisos.

Dentro de lo que son las siete ciudades gallegas, ¿cuáles son las propuestas principales del PP para cada una de ellas?

Las siete grandes ciudades gallegas son fundamentales para Galicia, y queremos darle la misma prioridad a cada una en función de sus necesidades. Y la misma prioridad que le demos a las zonas urbanas se la vamos a dar también al rural.

Cada una tiene proyectos y demandas para las que hay que dar respuesta. Por no extenderme me centraré en una medida por ciudad, aunque tenemos muchas más, como he ido presentando en todas ellas.

En Santiago tenemos una inversión potentísima en la ampliación del CHUS. En Vigo construiremos en el barrio de Navia el IES Domingo Villar, con una inversión de 14 millones de euros, y recuperaremos el cine Fraga

En A Coruña iniciaremos la segunda fase de ampliación del Novo CHUAC, el proyecto sanitario de mayor envergadura de esta nueva legislatura con 445 M€ de fondos autonómicos. Y en Ourense comenzaremos ahora las obras del Centro de Ciberseguridad proyectado en San Cibrao.

En Lugo pondremos en marcha el nuevo centro de salud en el Barrio del Sagrado Corazón, en Pontevedra terminaremos las obras de un Gran Hospital, que va a suponer un antes y un después en la atención sanitaria. Y, por último, en Ferrol seguiremos con la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), al que la Xunta va a destinar más de 131 millones de euros.

Son medidas concretas, que hablan de lo que queremos hacer en el Partido Popular de Galicia cuando revalidemos el gobierno de la Xunta: servir a los intereses reales de los ciudadanos.

Este miércoles ha sido el debate de TVE, en el que usted se ha negado a participar. ¿Piensa que esto le puede pasar factura? Se considera que la ausencia de Feijóo en el debate de la TVE le afectó el 23-J, aunque es cierto que en esta ocasión no había un Abascal. ¿Por qué no quiso ir?

Hemos propuesto muchas veces un debate cara a cara con un representante del multipartito decidido por ellos. Pero no han querido. Me parece que ese cara a cara era lo más lógico. Si no han sido capaces de ponerse de acuerdo en eso, imagínese para formar un gobierno.

Y, de hecho, debate ya ha habido, en la TVG, donde se pudo ver la verdadera cara del nacionalismo, con la imposición monolinguïstica o con sus vínculos con Bildu. Les molestó mucho, pero esa es la realidad. Así que desde luego, no creo que afecte negativamente.

Finalmente, ¿cuál cree que es la clave para conseguir la victoria en estos dos días que faltan para que se abran las urnas?

Seguir trabajando en movilizar el voto de todos los que no desean que el nacionalismo llegue al gobierno de Galicia. Hasta el último minuto. Lo último que podríamos hacer es confiarnos y pensar que esto está ganado. Va por el buen camino, pero hay que cerrar la labor que estamos haciendo.

