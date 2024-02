Feijóo, contundente, aclara su posición: "Estoy en contra de toda amnistía y de cualquier indulto"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha salido al paso de las últimas informaciones que aseguran que plantea un indulto para el expresidente catalán, Carles Puigdemont, al cerrar la puerta al independentismo como hizo en su sesión de investidura.

En una declaración de Feijóo a los medios de comunicación en Ferrol, desde donde ha comenzado la campaña de este domingo y que culminará en un mitin esta tarde en Lugo junto a la cabeza de lista por esta provincia, Elena Candia, y el alcalde, José Pardo.

Feijóo ha querido ser "contundente" para dejar claro que "sigue diciendo que no a cualquier amnistía" porque es "ilegal e inconstitucional" y, como ya ha mantenido en varias ocasiones "porque rompe el principio de igualdad de todos los españoles".

Alberto Núñez Feijóo: "Estoy en contra de toda amnistía y de cualquier indulto"

El líder del PP insiste en decir también que "no a cualquier tipo de indulto porque no se dan las condiciones para ningún posible indulto".

"Lo dije en mi sesión de investidura y lo digo ahora: conmigo el independentismo no puede contar para ningún tipo de amnistía, salvo para combatirla, y no puede contar para cualquier tipo de indulto porque no se da ninguna condición para esa posibilidad", ha dicho el líder gallego despejando así cualquier duda.

"Dije que sí a la investigación de la Justicia tanto por cualquier acto de terrorismo o por cualquier conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin", ha dicho el líder de los 'populares'.

Feijóo ha dicho que pueden contar con el PP para "darle toda la libertad a los jueces para que investiguen todos los delitos, ya sea de terrorismo, de alta traición, de malversación o de corrupción. Que se investiguen hasta el final".

El líder del PP ha acusado a "partidos del Gobierno" de querer embarrar la campaña de las elecciones gallegas en esta última semana antes del 18-F porque "lo hacen siempre que hay campaña" y ha recordado "las navajas y las cartas en la Comunidad de Madrid en la campaña de las autonómicas".

"Tenemos muy claro lo que defendemos", ha insistido Feijóo que ha asegurado que él no dará la amnistía al independentismo porque "para eso tienen al señor Sánchez".

El líder de la oposición ha dicho que "rechazar la amnistía y los indultos sin ningún tipo de posibilidad" es lo que le ha impedido ser presidente del Gobierno, porque "es una línea roja" que Sánchez vio como "una oportunidad política que ha utilizado" para mantenerse en la Moncloa. En cambio, ha concluido el líder de los populares, "yo me he quedado con mis principios".

Críticas

Por su parte, las críticas no se han hecho esperar y tanto Sánchez como el Gobierno se han hecho eco de las palabras de Feijóo del pasado viernes.

El presidente del Gobierno sostiene que "si Feijóo no dependiera de Vox, habría aprobado la amnistía" recordando que el PP mantuvo conversaciones con Junts "nunca aclaradas" pero que valoraron también el indulto antes de la investidura fallida del ahora líder de la oposición.

En su opinión, la situación en Cataluña con los gobiernos del PP entre 2011 y 2017 "solo empeoró" y señala en La Voz de Galicia, en cambio, que desde 2018 hasta ahora "la situación ha mejorado", una explicación que atribuye a la política y al reencuentro.

Zapatero también ha querido criticar lo que ha calificado como una "voladura calculada" consecuencia de la carta del pasado jueves de Puigdemont que "termina diciendo 'todo se verá'".

Para el expresidente del Gobierno, "el viernes por la tarde, a la hora de comer, el PP dice que hay que hacer control de daños. Ahí empiezan a contar cosas, sólo un poquito. Cómo será la voladura no calculada cuando llegue", ha añadido.

Para Zapatero, que Feijóo reconozca estar dispuesto a aprobar medidas de gracia a favor de Puigdemont mientras critica la amnistía, implica "el fin de una infamia que hemos vivido durante estos meses". "Han atacado al Gobierno, diciendo que se rompe España, la Constitución y el Estado de derecho... y resulta que todo era una gran hipocresía, una gran mentira", ha asegurado

Pero también el Gobierno se ha lanzado en tromba contra el líder del PP. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha publicado un tuit en el que se podía leer que en "la noche de los Goya, el PP y Feijóo nos cuentan que su oposición apocalíptica a la amnistía es sólo una interpretación, que saben que no hubo terrorismo y quieren la reconciliación y los indultos. ¿Pedirán perdón por las barbaridades que nos han dicho?"

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, también ha aprovechado las palabras de Feijóo para arremeter contra el líder de la oposición. "El PP sólo sabe moverse en el fango y la mentira y, después de tantos ataques y reproches, la verdad sale a la luz. Feijóo sopesó la amnistía y propone ahora el indulto para Puigdemont. A este paso, la semana que viene se manifiesta contra sí mismo", ha publicado en X.

