Junts niega el chantaje al PSOE y se abre a negociar: "Hay disponibilidad para suscribir acuerdos"

Junts no rompe los puentes con el PSOE a cuenta de la Ley de la Amnistía. Los de Carles Puigdemont rebajan la presión y ofrecen su "disponibilidad para suscribir acuerdos" con el Gobierno, al que recuerdan que hay que cumplir lo acordado en Bélgica para investir a Pedro Sánchez, a pesar de que no cejan en insistir en un blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y de alta traición contra el expresident catalán y otros implicados.

El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, niega, además, que su formación esté chantajeando al Gobierno con la Ley de Amnistía y que esté dispuesto a hacer caer a Pedro Sánchez si esta no es aprobada como sí hizo ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull, que amenazó con poner fin a la legislatura si la Ley de Amnistía no se ajusta a sus exigencias. "No hemos dicho nunca eso de 'colorín colorado' ni hemos hecho chantaje. Se trata de llegar a acuerdos, así que confiamos en que en los 15 días que hay por delante se llegue a ello", ha señalado.

En este sentido, Josep Rius ha dejado claro al PSOE que "la legislatura avanzará a medida que se cumplan lo que se acordó", en referencia también a los Presupuestos Generales del Estado, y que "hay disponibilidad de Junts para suscribir lo que se acordó en Bélgica para investir a Sánchez".

El vicepresidente de Junts ha asegurado que "vamos a poner todas las energías en sacar adelante la Ley de Amnistía" e insiste en que esta norma está dentro del acuerdo de investidura. Si bien ha defendido que los siete diputados de Junts en el Congreso rechazaran la amnistía, está convencido que ahora "hay una oportunidad magnífica para robustecer esta ley y que incluya a todas las personas afectadas" incluyendo sus peticiones de amnistiar el terrorismo y toda traición al Estado.

Precisamente sobre esta cuestión, Josep Rius ha opinado que el actual texto de la proposición de la Ley de Amnistía "deja fuera a todas las personas que están encausados en Tsunami o en otros supuestos como los CDR", entre ellos el diputado de ERC en el Parlamento, Ruben Wagensberg, que se ha marchado a Suiza tras ser investigado por terrorismo en la causa de Tsunami .

Por ello, los de Puigdemont se dan 15 días para alcanzar un acuerdo con el PSOE. "No queremos avanzar pantalla de lo que pasará. Tenemos 15 días para ir negociando", ha dicho este jueves en TVE.

Así, el portavoz independentista ha señalado que Junts quiere que "se incluya a todo el mundo" frente a la oleada, en sus palabras, de algunos jueces para entorpecer la tramitación parlamentaria de la amnistía acusando de terrorismo a las protestas del 'procès', lo que considera inaudito.

"No me preocupa la Justicia europea, en este momento lo que nos preocupa a Junts es la Justicia española", ha indicado al ser preguntado si comparten el temor del PSOE a que incluir esos cambios pueda hacer que los tribunales comunitarios tumben la ley.

Los cambios que exige Junts

Los principales cambios que exige Junts buscan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del procés. En su punto de mira está, por ejemplo, el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira y estudia la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat.

En otra enmienda, Junts, junto al PNV, pide amnistiar también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. Esta petición se hizo antes de que este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictara un auto en el marco del caso Volhov en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

