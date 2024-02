El PSOE critica al PP por prohibir ir desnudo por la calle en Sevilla porque va contra el Día del Orgullo

El PSOE de Andalucía, a través de su cuenta de la red X de la sección LGTBi, vinculó este miércoles la celebración del Orgullo de Sevilla con el sexo y el desnudo. Así lo indicó en un tuit -que posteriormente borraron aunque publicaron otro similar- y en el que acusaban al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de "limitar" la libertad.

El mensaje decía que "el Ayuntamiento de Sevilla aprueba con PP y Vox multar con hasta 750 euros las despedidas de soltero en ropa interior o con adornos sexuales". Las imágenes mostraban a hombres semidesnudos en la celebración del Orgullo, algunas de ellas de Sevilla y otras de Torremolinos.

La queja del PSOE responde a un hecho cierto. El pleno municipal aprobaba este miércoles, con el apoyo del PP y de Vox, la modificación de las ordenanzas de convivencia para multar con hasta 750 euros a quien vaya desnudo o mostrando genitales propios o de juguete por la calle.

La idea, explicaba durante el pleno por el PP, es poner un poco de "decoro" a las despedidas de soltero en la ciudad. Algo que afearon desde el PSOE y desde Podemos-IU, partidos que entendían que la norma era moralizante.

En esta línea iba el tuit borrado del PSOE andaluz: "¿Esto quiere decir que el Gobierno de José Luis Sanz limitará también la libertad de manifestación en nuestro Orgullo?", se preguntaba, vinculando así el desnudo, el sexo y los genitales a la manifestación por la igualdad de derechos de la comunidad LGTBi.

El segundo mensaje publicado dice algo parecido: "El Ayuntamiento de Sevilla aprueba con los votos de PP/Vox multas de hasta 750 € a aquellos que 'transiten por la vía pública en ropa interior y complementos con elementos de carácter sexual'. ¿Eso significa que también nos van a multar en la libertad de nuestro Orgullo?"

La norma, en su literalidad, reza que se prohíbe "transitar o permanecer en la vía pública o espacios públicos sin ropa o únicamente en ropa interior".

También veta "ropa o complementos que representen los genitales del ser humano o con muñecos/as o elementos de carácter sexual", según explicaron fuentes del Ayuntamiento de Sevilla.

El PSOE y la confluencia Con Podemos-IU han rechazado esta modificación por considerar que tiene una "redacción ambigua" y una interpretación "abierta", al tiempo que se fijan infracciones administrativas por "algo que no es delito" en el Código Penal.

"Retroceso de 40 años"

"Me preocupa este retroceso de 40 años", apuntó el concejal socialista Juan Carlos Cabrera sobre el hecho de que el nuevo articulado intente definir "qué es ordinario o no lo es; qué es lo obsceno o no lo es".

"¿Qué es ropa interior"? ¿Pueden multar a alguien por ir con un culote?", se preguntó el concejal de IU Ismael Sánchez.

El edil de Con Podemos-IU añadió que, con este cambio en la ordenanza, el gobierno municipal "quiere ganar una batalla ideológica" y acusó al equipo del 'popular' José Luis Sanz de "no creer en la libertad de expresión ni en la sátira".

Sobre este particular, el delegado de Seguridad, Ignacio Flores, criticó a las fuerzas de izquierda por poner "excusas para no trabajar", aludiendo a que "no han presentado alegaciones", extremo que no es posible, como le hizo saber el edil Sánchez, ya que se alega a ordenanzas o proyectos completos, no a una modificación puntual de un artículo.

"¿Qué tiene que ver esta modificación con la moral? Son impresentables algunas de las despedidas que vemos por Sevilla. Son un desprecio a la ciudad y hay que poner orden", precisó el delegado Flores.

El edil defendió que las molestias que ocasionan esas despedidas, como el ruido, las puede combatir ya la Policía Local con otras ordenanzas e instrumentos.

