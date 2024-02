Feijóo insiste en renovar y reformar el CGPJ: "Nada estará cerrado mientras que todo no esté cerrado"

Al más puro estilo gallego, Alberto Núñez Feijóo ha incidido esta mañana en las condiciones que el Partido Popular establece para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial con el PSOE: que la renovación se haga bajo una "apuesta de regeneración" y que, simultáneamente, se reforme el sistema de elección de los vocales.

Con el axioma "nada estará cerrado mientras que todo no esté cerrado", el líder de la oposición ha subrayado su línea roja para dar carpetazo, de una vez por todas, a un pacto que lleva más de lustro en paréntesis. "Tenemos un posicionamiento muy claro, el Gobierno lo sabe, no queremos engañar a nadie", ha apuntillado.

El presidente de los populares ha comparecido a primera hora en Bruselas, donde ayer por la tarde Esteban González Pons y Félix Bolaños reanudaron las conversaciones para desencallar el órgano de gobierno de los jueces ante el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, que ejerce de "coordinador".

De la primera cita entre su formación el PSOE desde que naufragara el pacto judicial hace año y medio, Feijóo sólo ha querido enfatizar, en reiteradas ocasiones, que o todo va en un paquete "conjunto" o no hay posibilidad de entendimiento: "Ese es el marco, no engañamos a nadie; renovación y ley, ley y renovación, esto es simultáneo. Si no, no vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reynders".

Sin desvelar el contenido de la conversación que tuvieron este miércoles Pons y Bolaños con Reynders, el líder popular ha lanzado su teoría sobre por qué el Ejecutivo comunitario se ha prestado a "presidir y coordinar un diálogo estructurado entre los grupos parlamentarios mayoritarios en España" a fin de renovar el Poder Judicial.

"Es toda una señal de que la Comisión Europea se da cuenta de que algo está ocurriendo en nuestro país y de que el Estado de derecho no goza de buena salud". En opinión de Feijóo, España está en "una situación límite", entre otras cosas por la amnistía a los responsables del procés, y por eso es más necesario que nunca "modificar la ley" del Poder Judicial, para blindar la independencia de las instituciones.

A los pocos minutos de concluir el encuentro con los negociadores de PP y PSOE, Reynders emitió un comunicado en el que hablaba de elegir un nuevo CGPJ y, posteriormente, iniciar "un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos de la Judicatura".

Preguntado por el matiz, renovar y luego iniciar un proceso, Feijóo ha negado la mayor: "No tenemos ese requisito de la Comisión en ningún caso". Por lo que, acto seguido, ha reiterado el axioma de este jueves, reconvertido en salmo: "Hasta que no se cierre todo no vamos a poder acordar nada".

Feijóo se ha trasladado a la capital belga para participar en la reunión que suelen tener los líderes comunitarios de su partido antes del Consejo Europeo. Pero el encuentro se ha suspendido por las protestas de los agricultores, que han tomado la ciudad. Así que la única foto de este viaje ha sido con Manfred Weber, líder del PP europeo.

Una de las intenciones que tenía el jefe de la oposición con esta visita a Bruselas era exponer ante sus colegas de partido (como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión; o Roberta Metsola, del Parlamento Europeo), la situación política que atraviesa España con el Gobierno de Sánchez.

La queja ha quedado reducida a un canutazo con la prensa, en el que Feijóo ha lamentado que en nuestro país se ha iniciado una "ofensiva masiva contra los jueces", en referencia a los últimos ataques del Gobierno y sus socios contra magistrados con nombres y apellidos.

"En un país de la Unión Europea eso no se puede aceptar", ha apostillado. Consciente del riesgo que implica sentarse con el Gobierno al mismo tiempo que endurece su discurso contra él, Feijóo ha justificado el diálogo para la renovación del CGPJ: "Vamos a mandar a los ciudadanos un mensaje de que, lejos de erosionar el Estado de derecho, como se está haciendo, vamos a comprometer que éste ha de seguir siendo una bandera permanente de nuestra democracia".

