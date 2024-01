Bolaños deja la puerta abierta a retocar la Amnistía tras el 'no' de Junts: 'La ley es impecable'

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no ha cerrado la puerta a modificar la Ley de Amnistía tras el 'no' de Junts a pesar de insistir en que esta ley "es impecable" y cumple con el objetivo de "mejorar la convivencia" en Cataluña. Desde Junts ya amenazan con no cumplir el pacto de investidura si no hay una amnistía "integral y de aplicación inmediata".

Preguntado en varias ocasiones sobre si el PSOE va a retocar la Ley de Amnistía para incluir las peticiones de Junts -amnistiar el terrorismo y toda traición al Estado-, Bolaños no ha descartado esta opción en ningún momento y se ha limitado a señalar que "dialogar es la seña de identidad de este Gobierno".

Ha insistido en defender que esta ley es "impecable" tal y como está ya que el texto "es conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea" y ha reclamado al partido de Carles Puigdemont que reconsideren su posición tras su "incompresible" rechazo convencido de que la amnistía "se aprobará", aunque sin ofrecer un horizonte temporal. Junts confía en que el PSOE aún ceda.

"La ley está muy trabajada con Junts y otros partidos y no se puede improvisar a cada minuto", ha afirmado el ministro este miércoles en una entrevista en la SER en la que ha adelantado que las posibles modificaciones se harán sobre el texto que se votó ayer en el Congreso y que no habrá uno nuevo.

El ministro socialista ha insistido, como ya hizo ayer al término de la votación, que las razones del no' de Junts son "incompresibles" y les ha recordado que han votado lo mismo que PP y Vox a una ley que "devuelve a la política lo que nunca debió salir de ahí". "Es una ley pactada y trabajada con ellos, es algo incompresible", ha repetido en varias ocasiones.

"Les pido que reconsideren su posición porque es una ley que facilita y ayuda a construir una Cataluña mejor y abrir una nueva etapa de convivencia", ha dicho para dejar muy claro a Junts que la Ley de Amnistía "entró en el Congreso impecable y conforme a la Constitución y al derecho europeo y garantizo que va a salir así".

Los cambios que exige Junts

Los principales cambios que exige Junts buscan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del procés. En su punto de mira está, por ejemplo, el caso Tsunami, donde el juez Manuel García-Castellón investiga por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira y estudia la posible relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto de El Prat.

En otra enmienda, Junts, junto al PNV, pide amnistiar también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. Esta petición se hizo antes de que este lunes el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, dictara un auto en el marco del caso Volhov en el que considera que Puigdemont y miembros de su entorno mantuvieron "estrechas relaciones personales" con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de Cataluña.

La amenaza de Turull

Tras estas palabras de Bolaños, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado al PSOE de que incumplirá el acuerdo de investidura si no sale adelante una Ley de Amnistía "integral y de aplicación inmediata".

En una entrevista en RAC1, ha negado que esto sea una amenaza y ha pedido concentrarse en buscar soluciones para lograr un redactado compatible con lo que defienden, algo que ve posible.

Tras explicar que ha hablado con el secretario de Organización del PSOE, Santo Cerdán, en las últimas horas, ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley: "Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto".

