Feijóo sentencia al PSOE: "Su voto no será un delito pero no tiene perdón, la Historia no les amnistiará"

Alberto Núñez Feijóo ha subido esta tarde a la Tribuna del Congreso de los Diputados con un mazo. En el debate final de la amnistía, y mirando a la bancada del PSOE, ha dictado sentencia: "Su voto no será un delito, pero no tiene perdón. Ustedes van a amnistiar los actos de otros, pero la Historia no les amnistiará a ustedes".

Con la primera Ley de Amnistía de la democracia a punto de concluir su trámite en la Cámara Baja (o no), el líder del Partido Popular ha asegurado que Pedro Sánchez ya ha visto cumplidas sus aspiraciones de dejar una huella indeleble: "Quería hacer historia, pues ahí tiene su obra; vino a poner a disposición judicial a Puigdemont y ahora le pone la alfombra roja".

En medio de la incertidumbre sembrada por Junts, que ha asegurado que boicoteará la medida de gracia si no incluye todos los delitos de terrorismo y el de alta traición, Feijóo ha preguntado a los diputados del PSOE: "¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria a sus siglas, a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes?".

Feijóo asegura que "el Gobierno está con respiración asistida"

Lo que sí ha ratificado el presidente popular, visto lo visto hoy, es que "cada votación" de esta legislatura "es un calvario" para el PSOE. Porque los de Puigdemont "le han cogido la medida". De ahí el interrogante que ha lanzado y la posterior aseveración: "¿Es verdad que Pedro Sánchez ha decidido ser rehén?, es verdad; pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles, ¡señores del PSOE, caretas fuera!",

El jefe de la oposición ha sido el último en intervenir en el Pleno de este miércoles. En los primeros compases de su discurso, ha censurado la impasibilidad del Ejecutivo ante el enésimo ataque de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a los jueces que investigan el procés: "¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Y el ministro de Justicia? callarse e irse".

