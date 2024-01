Actualidad política, en directo Últimas noticias | Feijóo: "Ya nadie puede asegurar que no habrá referéndum en Cataluña o indultos a presos de ETA"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cree que "ya no hay ni siquiera un militante de carné socialista que pueda asegurar que no habrá un referéndum en Cataluña o que no habrá un indulto a presos etarras antes de financiar la legislatura".



En una entrevista concedida al diario ABC, Núñez Feijóo opina que el Gobierno ha conseguido ser derrotado por su propia coalición, por cinco diputados de Sumar que se han pasado al Grupo Mixto, lo que ve como una humillación de sus socios de investidura en un resultado que hubiera sido difícil empeorar más.



"Hemos cedido sobre la soberanía nacional a un político buscado por el Tribunal Supremo", denuncia Núñez Feijóo, y "hemos trasladado claramente el núcleo de decisión de la política nacional a Waterloo. Nunca el Gobierno de España tuvo tantos condicionantes y si falla cualquiera de ellos, el Gobierno cae". "El político más importante que hay en este momento dirigiendo la nación española es Carles Puigdemont y que además ostenta otro cargo: a efectos de Sánchez, es el presidente de la Generalitat" sentencia el jefe de la oposición.