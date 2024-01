Feijóo: "La semana desveló la mentira de Sánchez: ni tiene mayoría, ni es progresista, ni es estable"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante el Comité de Dirección del Partido Popular, después de "20 horas de trabajo, que equivalen a 10 Comités de Dirección" con el objetivo de mantener "a punto esta organización mayoritaria" porque para el líder gallego, el Gobierno de Sánchez ha decidido abandonar a la mayoría de los ciudadanos.

Ante la cúpula del partido en Toledo, Feijóo ha querido destacar que el PP va a seguir "trabajando porque es nuestra obligación, responsabilidad y compromiso" para que España mantenga la "unidad de su territorio" y para que la igualdad de los ciudadanos sea el "marchamo que el PP defenderá durante toda la legislatura".

Antes de enumerar algunos de los acuerdos alcanzados en las reuniones de trabajo para "no abandonar a los españoles" ya que como ha dicho el líder 'popular' "compartimos con ellos la indignación" para enfrentarse a nuevas situaciones generadas por el presidente Sánchez, Feijóo ha querido analizar lo sucedido esta última semana.

El líder 'popular' ha dicho que "esta semana ha desnudado la gran mentira del Gobierno de Sánchez: ni tiene mayoría, ni es progresista, ni es estable" después de lo vivido en las votaciones de los decretos en los que ha cedido más competencias ante Puigdemont.

Para Feijóo "hemos presenciado un esperpento" en el Senado -el debate se celebró allí por las obras del Congreso- y ha destacado que el PP tenía razón cuando pronosticó que "este gobierno iba a ser un desgobierno constante".

Feijóo ha definido esta legislatura como la de la "extorsión" al asegurar que eso es lo que han elegido desde el PSOE. "Nunca tuvimos un Gobierno tan débil y nunca habíamos visto que en las Cortes Generales mande una persona desde fuera", en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont. "Hemos sido humillados por una persona que reside en Waterloo", ha dicho el líder de los populares.

Feijóo cree que "lo único que saca Sánchez adelante es mercadear con lo que no es suyo" como son los derechos y la libertad de los ciudadanos. Y sobre la cesión de las competencias de inmigración a Junts, el líder gallego asegura que este "desguace de la política de inmigración está abriendo la puerta a la fractura de la soberanía nacional y a expulsar de Cataluña a los efectivos de Policía Nacional y abrir la puerta a que se practique una política migratoria xenófoba".

También ha recordado las palabras de Sánchez en las que comparaba a Puigdemont con Le Pen por lo que "no tiene nada de progresista entregar la política migratoria" al partido independentista.

El líder del PP también ha pronosticado que esta cesión unida a la ley de amnistía y a la alcaldía de Pamplona son "las cesiones inaugurales" de Sánchez para con los independentistas pero "vendrán más".

"En ningún país existe un gobierno que haya quebrado en menos de dos meses la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos y sus libertades", ha dicho Feijóo que ha urgido a "recuperar la neutralidad de las instituciones y el respeto al Parlamento".

Propuestas

Tras el análisis de lo sucedido esta semana, Feijóo ha pasado a enumerar algunas de las líneas de trabajo planteadas en el comité porque "hoy las familias viven en mayor incertidumbre económica que antes y les cuesta más llegar a fin de mes" y es por eso por lo que "no nos vamos a cruzar de brazos y no vamos a dar una batalla por perdida porque contamos con la mayoría social".

El líder de los 'populares' se ha mostrado orgulloso de "liderar un proyecto político como este, que tiene la responsabilidad de sustituir al Gobierno" al estar en la oposición y ser el partido "con mayor apoyo social entre los españoles".

"Vamos a defender un proyecto de libertad e igualdad. Un proyecto de concordia, respeto y regeneración de la vida política" y ha prometido que el PP trabajará para "devolver a España al lugar que le corresponde".

Antes de anunciar que el PP volverá el próximo 28 de enero a salir a la calle a "pedir dignidad y a exigir igualdad para defender la convivencia, la concordia y España", el político gallego ha dicho que no quiere "una España de muros" y ha propuesto "una España de libertad, igualdad y fraternidad como la que hemos vivido estos últimos años".

También ha pedido dignificar "las Cortes que sean el centro de la vida política nacional y no un teatrillo al servicio de Sánchez o una cámara con mando a distancia desde Waterloo".

Feijóo ha erigido al PP como "una alternativa de crecimiento y prosperidad" porque "cada vez que el PSOE gripa el motor económico, está el PP para volver a levantarlo" y ha prometido trabajar para mejorar el nivel educativo y la sanidad del país y en materia económica "necesitamos más y mejor empleo y ser un lugar seguro para invertir y atraer inversión extranjera".

Feijóo ha prometido que recorrerán "toda España" para decir a los españoles que "no están solos porque seremos la voz de los que no tienen voz". Para el líder del PP "España no se rinde, no se vende y no se trocea", ha concluido.

Feijóo ha señalado que estas rutas, una por el norte y otra por el sur, serán un clamor cívico y pacífico de un país donde se expresen desde las plazas, pueblos y ciudades de España todos aquellos que quieren ser libres y no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el país.

"Somos una de las naciones más antiguas de la Tierra y no podemos ser rehenes de los intereses particulares de nadie", ha concluido el político gallego antes de irse a "dar cuenta de la magnífica gastronomía toledana".

