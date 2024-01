Feijóo: "El multipartito que gobierna España pretende abrir una franquicia en Galicia"

Alberto Núñez Feijóo ha estrenado el año en modo electoral, engrasando el discurso para una nueva campaña que le devolverá a la carretera en cuestión de días. Este lunes, a primera hora de la mañana, y ante un nutrido grupo de barones y dirigentes de su formación, ha presentado en Madrid al presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las autonómicas del 18-F: Alfonso Rueda.

Consciente de que, implícitamente, su liderazgo también se someterá a examen en los próximos comicios de la región que gobernó durante trece años, el líder del PP ha comenzado a enarbolar, en un desayuno de Europa Press, el argumentario con el que pretende convencer a los gallegos para que su partido reedite una nueva mayoría absoluta. La quinta consecutiva.

"No existe ni un propósito ni un programa común en el multipartito que gobierna España y que pretende abrir una franquicia en Galicia", ha advertido Feijóo, sobre la alternativa a la continuidad del PP en la comunidad. En su opinión, todo lo que no pase por Rueda consiste en una coalición en la que "sólo hay ansia de coparlo todo y arrimarlo al interés particular de cada uno".

En ese sentido, sobre los partidos que conforman ese "multipartito", el presidente de los populares ha enfatizado: "Para Pedro Sánchez, Galicia es una institución más a colonizar para su servicio. Y para el independentismo, Galicia es simplemente un espacio más para extender su ideología". En este contexto, Feijóo considera que a los gallegos "ambos planteamientos ideológicos no les interesan".

Más bien, según el presidente popular, en una región "que se define por su normalidad y cordialidad", el candidato Rueda es "garantía de que a cada problema se ha de buscar una solución en lugar de añadir nuevos problemas, como los que se fabrican con la mezcla del socialismo, el nacionalismo y el populismo".

Feijóo ha expresado que "frente a la inconsistencia de principios, la anomalía democrática y el barullo de quienes hoy pretenden una Galicia a su medida que nada tiene que ver con la forma de ser y actuar de los gallegos", Rueda es "garantía de que Galicia avance por el camino de las prioridades de los gallegos". Justo lo contrario, ha agregado, de "la senda de la conveniencia de determinadas ideologías".

De su sucesor en Galicia, y ahora cabeza de cartel en las elecciones de febrero, el líder popular no ha escatimado en elogios: "Ante los egos desmedidos", en referencia a Sánchez, "pone su honradez, humildad y esfuerzo al servicio de los demás. El PP de Galicia es el partido que más se parece a Galicia y Rueda es el presidente que más se parece a Galicia".

En cuanto al modelo que propugna su partido en la región gallega, Feijóo ha defendido la combinación de "un sentimiento de arraigo a la tierra, compatible con la pertenencia y la lealtad a la nación común". Es por ello por lo que, ha subrayado, al Gobierno y al nacionalismo "les molesta" Rueda.

"No les incordia la confrontación que buscan constantemente y de la que pretenden vivir cada día", lo que les incordia, ha incidido, es "que Galicia enseñe que la buena política social y la mejora de todos los servicios públicos no está reñida con la responsabilidad de la gestión económica eficiente".

En definitiva, Feijóo ha abogado por que Galicia siga siendo una tierra que "une a ciudadanos diferentes en metas comunes, en lugar de levantar muros". Que el presidente de Galicia continúe siendo ejemplo "de que puede se puede ser presidente anteponiendo los intereses de los ciudadanos y diciendo siempre la verdad, como ha hecho el presidente Rueda".

"Así lo ha hecho siempre y así es como estoy convencido de que ganará las próximas elecciones autonómicas. Ganaremos sin dar un balón por perdido. Jugando deportivamente y trasladando el proyecto del PP en esta campaña electoral", ha concluido el presidente de los populares.

