Un 'polvorín' que amenaza la "identidad catalana": el mapa de la inmigración que inquieta a Junts

"La identidad catalana está amenazada", advirtió el expresident Jordi Pujol Soley el pasado 21 de agosto ante Carles Puigdemont y Pere Aragonés, durante el homenaje a Pau Casals celebrado en una abadía del sur de Francia.

El miedo a perder las señas de identidad de Cataluña se ha convertido en la gran obsesión del patriarca del independentismo en sus últimas intervenciones. Y ha llevado a su partido, Junts, a arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez las competencias de inmigración, en el primer asalto negociador tras la amnistía.

Desde hace meses, alcaldes y dirigentes de Junts han enarbolado un discurso que vincula la inmigración ilegal con la delincuencia.

[Sánchez da "el control total" de la inmigración a la Generalitat en plena escalada xenófoba de Junts]

Según los datos oficiales, Cataluña superó por primera vez en 2023 los ocho millones de habitantes, de los cuales alrededor de 1.650.000 (el 21% del total) son residentes extranjeros. En el caso de la Comunidad de Madrid, los extranjeros representan en torno al 15% del censo.

El último censo publicado por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) indica que la mayor colonia de residentes extranjeros en la región es la procedente de Marruecos (235.278), seguida a larga distancia por la de Rumanía (86.528), Italia (76.826), China (63.228), Pakistán (55.771), Colombia (54.820) y Honduras (52.082).

¿Ha crecido la xenofobia en Cataluña? El 44,4% de los catalanes considera necesario limitar la entrada de inmigrantes, según el Sondeo de Opinión Catalunya 2023 elaborado por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), constituido por la Diputación de Barcelona y la Universidad Autónoma (UAB).

Un 34,8% de los encuestados en Cataluña atribuye el rechazo a la inmigración a que los extranjeros "no aceptan nuestras costumbres" y otro 17,6% a que "nos quitan los puestos de trabajo".

[Selección catalana de fútbol, Justicia, El Prat e inmigración: primeras facturas de Junts a Sánchez]

El incremento de la inseguridad ciudadana sí ha contribuido a alimentar el discurso xenófobo de Junts y otros partidos catalanes. Un informe de los Mossos d'Esquadra indica que, en los últimos cinco años, las agresiones sexuales se han disparado un 25,19%, los delitos de lesiones un 9,67%, las amenazas un 16,78%, los malos tratos en el ámbito familiar un 14,72% y otros delitos contra las personas un 22,34%.

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, considera "preocupante" que el PSOE haya firmado "deprisa y corriendo" el acuerdo para transferir a la Generalitat las competencias de inmigración, sin ningún tipo de análisis previo. Más aún tras las declaraciones de dirigentes de Junts que hablan de "expulsar a inmigrantes".

Que Junts anuncie que la Generalitat va a poder ejercer el "control total" sobre la inmigración en Cataluña plantea a su juicio "dudas de inconstitucionalidad", teniendo en cuenta que esta materia incluye aspectos como la tramitación de los permisos de trabajo y residencia, las expulsiones, la política de asilo o el internamiento en los CIE.

Esteban Ibarra teme que todo ello provoque "situaciones de discriminación de carácter xenófobo. No hay garantías de que las decisiones que se pretenden tomar no eviten prácticas que no están en sintonía con la igualdad de trato".

Extrema derecha independentista

Más allá de Junts, recuerda Movimiento contra la Intolerancia, en los últimos años se ha producido un auge en Cataluña de partidos independentistas que defienden abiertamente ideas racistas y xenófobos.

Como la Aliança Catalana encabezada por Silvia Orriols (alcaldesa de Ripoll, el municipio del que procedía la célula yihadista que protagonizó la matanza de Las Ramblas en agosto de 2017) y el aún más agresivo Moviment Identitari Català (MIC), cuyos estandartes estuvieron presentes en varios actos tumultuarios celebrados en torno al 1-O.

Movimiento contra la Intolerancia ejerce la acusación popular en la causa abierta contra 28 miembros del MIC, acusados de asociación ilícita, incitación al odio y lesiones contra dos miembros de la delegación oficial de Tabarnia en el homenaje celebrado ante la tumba de Rafael Casanova.

La web del Moviment Identitari Català (MIC) incluye homenajes a Miquel Badia i Capell (el admirador de Benito Mussolini que fundó en 1925 el grupo terrorista Bandera Negra, brazo armado del partido independentista Estat Català) y al exdirigente de ERC Heribert Barrera, conocido por manifestaciones racistas como las siguientes: "En América, los negros tienen un coeficiente inferior al de los blancos" y "Podemos haber superado la inmigración andaluza, pero no sé si podremos con la sudamericana y magrebí". La web del MIC incluye otra sección con el significativo título de "¡Ni flujos migratorios, ni hostias (sic)!"

[Marruecos moviliza a su comunidad en Cataluña a favor del separatismo en respuesta al 'caso Ghali']

Esteban Ibarra advierte de que, en los últimos años, ha crecido de forma paralela en Cataluña la xenofobia y la hispanofobia, un fenómeno que sufren por partida doble los inmigrantes de origen latinoamericano.

Junto a Impulso Ciudadano, Movimiento contra la Intolerancia colaboró en 2022 en la elaboración del "Informe sobre la violencia política en Cataluña", que recoge 155 ataques sufridos desde el procés por particulares o entidades en la región (desde agresiones a actos de hostigamiento o discriminación), calificados como hispanofobia.

Estos episodios se han multiplicado desde el procés: desde las amenazas sufridas por la familia de Canet que pidió un 25% de enseñanza en castellano para su hijo a los ataques a los miembros de la asociación juvenil constitucionalista S'ha Acabat! o la agresión a una persona con discapacidad en España por llevar un llavero con la bandera española.

Una combinación, xenofobia e hispanofobia, que a juicio del presidente de Movimiento contra la Intolerancia puede resultar explosiva tras el precipitado acuerdo para transferir a la Generalitat las competencias sobre inmigración.

Sigue los temas que te interesan