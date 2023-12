"Ni la vacante del TC ni el comisario Reynders": el PP sólo negociará renovar el CGPJ si se cambia la ley

"Ni la vacante en el Tribunal Constitucional, ni la opinión del comisario Reynders". El Partido Popular no piensa ceder a ninguna de las presiones para negociar con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva caducado un lustro.

El miércoles, durante la celebración del Día de la Constitución, Pedro Sánchez dijo que veía alguna opción de desencallar esta situación, basándose en dos circunstancias: la posición de Didier Reynders, que empuja al PP a dar su brazo a torcer, y el hecho de que Alberto Núñez Feijóo tiene interés en desatascar la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional que le corresponde al Senado, como consecuencia de la vacante que dejó Alfredo Montoya.

Tras el paso atrás dado por el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que como avanzó en exclusiva EL ESPAÑOL, se abstendrá en el estudio de los recursos que se interpongan sobre la Ley de Amnistía, el reparto entre el bloque progresista y el conservador quedaría más equilibrado si esa plaza llega a cubrirse.

Desde Génova, sin embargo, insisten en que el entendimiento sólo es posible si Moncloa se abre a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo "para que los jueces elijan a los jueces". De lo contrario, agregan, no hay necesidad siquiera de iniciar una conversación.

Antes de que termine el año, el presidente del Gobierno recibirá en la Moncloa al líder de la oposición, como es costumbre después de una investidura. En este encuentro, el tema troncal será el acuerdo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces. Pero las dos partes mantienen planteamientos opuestos y no muestran ni el más mínimo atisbo de cambiar de opinión.

En el PP creen que Sánchez está buscando la foto con Feijóo por conveniencia. En primer lugar, para justificar ante Europa que si el Poder Judicial sigue en una situación de interinidad, la responsabilidad no es de su Gobierno. Pero, también, para "blanquear" sus acuerdos con Carles Puigdemont, después de la polémica mesa bilateral con Junts en Ginebra, con verificador internacional de por medio.

En la dirección del PP opinan que siempre que el PSOE tiene algún problema mediático, busca "un elemento que desvíe la atención". Esta vez, a juicio de los populares, el problema que Sánchez quiere hacer desaparecer es "la humillación que supone la figura del mediador salvadoreño". En ese sentido, la consigna en Génova es clara: "No les ayudaremos en su estrategia".

En las próximas semanas, el PP promoverá en la Cámara Alta una iniciativa parlamentaria cuyo objetivo es cubrir esa vacante del TC. El partido de Feijóo pondrá un nombre sobre la mesa, aunque la propuesta no saldrá adelante porque el grupo socialista lo bloqueará mientras no haya acuerdo para renovar el CGPJ.

"Estrategia global"

Desde la dirección del PP avanzan a EL ESPAÑOL que Feijóo está ultimando una "estrategia global", que implique al Congreso y el Senado, para dar respuesta reforzar la independencia de la Justicia en España, aunque no avanzan ningún detalle de por dónde pueden ir los tiros.

Por lo pronto, lo que dicen las fuentes del PP consultadas por este periódico es que no hay otra alternativa más que su planteamiento inicial: "Un pacto que ahonda en la independencia, la separación de poderes y que los jueces elijan a los jueces". En el entorno de Feijóo recuerdan que Europa, lo que pide, es cambiar el sistema de elección de los vocales, "justo lo que no quiere Sánchez".

Según denuncian, el único fin del presidente del Gobierno es "colonizar una de las pocas instituciones que no ha podido asaltar aún". Por ello, los populares no dejarán abierta la puerta a un pacto con el PSOE hasta que no haya una ley sobre la mesa que garantice la independencia judicial.

Este jueves, el PP desdeñó la idea de Sánchez de constituir una comisión de trabajo para abordar la renovación del CGPJ y otras cuestiones de calado, como la reforma del sistema de financiación autonómica. "Eso no va a ninguna parte", zanjan a este periódico miembros de la dirección de los populares.

Mientras tanto, y en público, Cuca Gamarra, ironizó ayer en Zaragoza: "Como Sánchez no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional, o en el extranjero, como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el PP no requiere de ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas".

