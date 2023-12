Sánchez propone al PP una comisión de trabajo para el CGPJ y la financiación y Gamarra la descarta

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se volverán a ver las caras en la Moncloa antes de que termine el año. Como adelantó este periódico, el líder del Partido Popular acudirá a la primera reunión institucional con el presidente del Gobierno tras su investidura. Pero por pura cortesía, ya que hay pocos visos de que surja un entendimiento entre ambos.

A cuenta gotas, Sánchez ha ido desvelando en estos días algunos de los asuntos que quiere tratar con el jefe de la oposición en este encuentro. Este jueves, sin ir más lejos, ha anunciado que le propondrá constituir una comisión de trabajo entre el Ejecutivo y el PP para negociar tres asuntos: la renovación del Poder Judicial, un nuevo modelo del sistema de financiación autonómica y la reforma del Artículo 49 de la Constitución, para eliminar el término "disminuido".

De antemano, Cuca Gamarra ha zanjado hoy que el líder de su formación "no cambiará de opinión" con respecto al órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado. La condición que sigue poniendo sobre la mesa el PP para que haya entendimiento en esta materia es clara: "Aprobar una nueva ley que articule un sistema de elección por el que los jueces elijan a los jueces".

En cuanto a una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica, la número dos de Feijóo ha matizado que el único marco de negociación posible que acepta su partido es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se dan cita el Gobierno y las comunidades: "No nos vamos a prestar a suplirlo, debe ser en ese marco, donde está garantizada la multilateralidad, donde se aborde".

De la misma manera, Gamarra también ha recordado que el PP está por la labor de cerrar con el PSOE, de una vez por todas, un pacto para retocar la Carta Magna y sustituir el término "disminuido" por el de "discapacitado", que la reforma podría desbloquearse "de manera inmediata". Eso sí, siempre y cuando el PSOE se comprometa a no introducir "otras cuestiones", como "el referéndum".

Con estos mimbres, la secretaria general de los populares ha desechado de un plumazo la idea de Sánchez de crear una comisión de trabajo, o algo que se le parezca, con el principal partido de la oposición. "Todo lo que nuestro partido tenga que negociar con el PSOE será siempre en el ámbito de las instituciones y del Parlamento, ni más ni menos", ha recalcado Gamarra.

En una intervención ante el Comité de Dirección del PP de Aragón, Gamarra ha afeado que en su equipo van conociendo el "orden del día" de la reunión que mantendrán Sánchez y Feijóo "por entrevistas que hay que seguir a través de los medios y que el presidente está concediendo única y exclusivamente para promocionar su último libro".

Sobre el encuentro, que todavía no tiene fecha, ya que Sánchez ni siquiera se lo ha comunicado oficialmente a Feijóo, Gamarra ha advertido con ironía: "Como no ha aclarado si esa hipotética reunión que quiere mantener va a ser en territorio nacional, o en el extranjero, como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no; lo que queremos aclarar es que el PP no requiere de ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas".

