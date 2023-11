Feijóo responde al PSOE: "Yo condeno pero el mismo que critica a unos ultras da impunidad a otros"

Sin rodeos ni subterfugios, Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado de manera tajante sobre los episodios violentos que tuvieron lugar anoche en la sede del PSOE de Ferraz, durante la última protesta ciudadana contra la amnistía a los responsables del procés. "La violencia debe de rechazarse siempre y digo que la violencia no tiene cabida en democracia", ha sentenciado el líder del PP este miércoles durante unas jornadas de su partido en el Congreso.

Eso sí, Feijóo también ha reprochado a "distintos miembros del PSOE" una doble vara de medir. Por criticar a los "ultras" que protagonizaron los altercados de anoche en Madrid y, al mismo tiempo, dar "impunidad a los actos violentos que a ellos les interesan". A su juicio, es incoherente que los socialistas den lecciones sobre condenas de violencia cuando ellos mismos pretenden "amnistiar la violencia" de los radicales independentistas para salvar la investidura de Pedro Sánchez.

"En las últimas horas he oído decir a distintos miembros del PSOE que quien no condena la violencia la alienta: tienen razón y deberían de aplicarse el cuento. En el PSOE, hay quien no condena la violencia porque pretende amnistiarla. Cuando pretendes amnistiar la violencia no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia", ha remarcado el presidente de los populares.

En un aplaudido discurso ante los diputados populares, Feijóo ha censurado: "Quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles no vamos a aceptar ninguna lección de quienes se manifestaron frente a la sede de nuestro partido, fletaron autobuses para protestar contar resultados electorales, hicieron escraches a dirigentes y miembros del Gobierno del PP, o rodearon el Congreso cuando estaba reunido el Pleno de la Cámara".

Como viene defendiendo el PP oficialmente desde hace días, su presidente hoy ha abogado por liderar una respuesta social a la amnistía, en las instituciones y en la calle. Pero siempre que las manifestaciones sean "cívicas", "ordenadas" y "serenas", siguiendo el ejemplo de las que se llevan organizando desde finales de septiembre por toda España.

Para este domingo, de hecho, los populares han convocado una movilización sin precedentes, con concentraciones en las plazas de 52 capitales de provincia, a las doce del mediodía. "Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, porque somos el único refugio constitucional que tienen los españoles. A pesar de que nos intenten amordazar y chantajear", ha advertido Feijóo.

En su opinión, la amnistía, bien merece la protesta. Porque, según ha considerado, "no es otra cosa que el pago de un político que, después de perder las elecciones, quiere seguir siendo presidente". O un "ataque directo a la división de poderes", que "convierte al Tribunal Supremo en un órgano opresor", que "debilita al estado de las autonomías" y que, en definitiva, supone "una aberración democrática".

Un día más, Feijóo ha denunciado que la medida de gracia para los implicados en el referéndum ilegal del 1-O es "una indecencia desde el punto de vista moral y es ilegal desde un punto de vista jurídico". Además, ha recordado que "en los últimos años y también durante la campaña electoral", los actuales mandos del PSOE negaron "por activa y por pasiva" que fuesen a satisfacer las demandas de Junts y ERC.

Con estos mimbres, el PP insiste en que dará la batalla contra la amnistía y los pactos de Sánchez con el independentismo por "tierra, mar y aire". Entre otras muchas acciones, los populares están protagonizando esta semana en la Cámara Baja unas jornadas informativas con expertos en el ámbito jurídico y político que están expresando sus argumentos contra el perdón a los cabecillas del procés.

