El PSOE andaluz achaca a Juanma Moreno los "ataques" a sus sedes: "Los silencios ofenden"

"Los silencios ofenden y retratan a veces y esta es una de ellas". Con este mensaje se ha dirigido el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, en su cuenta de X -antes Twitter- tras las protestas ante las sedes socialistas en contra de Ley de Amnistía que el PSOE negocia con partidos independentistas.

Por segundo día consecutivo, centenares de personas se han concentrado en diferentes puntos de Andalucía para protestar contra el acuerdo de cara a la investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

En las concentraciones se han lanzado consignas como 'Puigdemont a prisión', 'Felipe, masón, defiende tu nación' o 'Amnistía es traición', y han portado carteles con mensajes como 'Pedro Sánchez a prisión'. También algunas sedes han sido atacadas con pintadas de 'Traidores golpistas'.

[Crece la protesta en la sede del PSOE y los disturbios acaban en batalla campal con 39 heridos]

Juan Espadas le pide a Moreno que se pronuncie al respecto a lo largo del día de forma "clara e inequívoca", le indica en ese mensaje de su red social en el que también comparte fotografías y vídeos en su mismo comentario.

El líder del PSOE-A pregunta al presidente andaluz y del PP si "no piensa condenar la persecución y el ataque a nuestra organización política". Ni tampoco "las agresiones, asaltos a las FCSE, insultos homófobos, fascistas y xenófobos y destrozos en propiedades, comercios y mobiliario urbano".

Sr. Moreno, los silencios ofenden y retratan a veces y esta es una de ellas.



¿No piensa condenar la persecución y el ataque a nuestra organización política? ¿Tampoco las agresiones, asaltos a las FCSE, insultos homófobos, fascistas y xenófobos y destrozos en propiedades,… pic.twitter.com/jojuhePikg — Juan Espadas Cejas (@_JuanEspadas) November 8, 2023

Espadas concluye su mensaje advirtiendo de que "el acoso violento a un partido político es una línea roja que pone en peligro la democracia".

El Gobierno andaluz "no las alienta"

Por su parte Juanma Moreno aún no se ha pronunciado al respecto. Sí lo ha hecho el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. En declaraciones a los periodistas, ha condenado los actos violentos que se están sucediendo en toda España y ha dejado claro que desde su Ejecutivo "no se ha alentado" en ningún momento la participación en concentraciones no autorizadas por las autoridades.

El portavoz ha condenado, en nombre de la Junta, "la violencia en todas sus formas" y ha reconocido el derecho de la ciudadanía a quejarse "siempre desde la ley y el orden".

Fernández-Pacheco ha insistido en que el Gobierno andaluz "condena la violencia siempre, porque nunca está justificada", y ha defendido que las concentraciones para mostrar la disconformidad con las decisiones políticas que se están adoptando deben realizarse "de manera reglada y comunicada a las autoridades".

Por último, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha condenado estos actos, aunque sí entiende las motivaciones de las protestas. "España está pasando un momento delicadísimo y dramático" al estar negociándose un nuevo Gobierno con el que se "hipoteca el futuro del país por muchísimos años".

Sigue los temas que te interesan