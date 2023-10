Rodríguez Ibarra avisa a Sánchez: dar la amnistía a Junts y ERC es "violar a 40 millones de españoles"

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado este miércoles que amnistiar a los independentistas catalanes es "violar a 40 millones de españoles" porque sería una vulneración de la Constitución española y constituiría, además, una "traición" a los votantes del PSOE.

"¿Cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto", ha afirmado Rodríguez Ibarra.

En esta línea, ha avisado que "la democracia está en peligro" y que si se aprueba finalmente una ley de amnistía "daríamos la razón" al expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"(Diríamos) que efectivamente estamos ante un Estado represor y ante un Estado que va persiguiendo a los independentistas por su pensamiento", ha lamentado, antes de hacer hincapié en que, la intención de Puigdemont, es "seguir alardeando con sus siete diputados, intentando humillar al secretario general del PSOE" y al partido mismo. "Yo me resisto a que este señor, este prófugo, este hombre del maletero, sea el que decida el futuro del país", ha agregado en un desayuno organizado por Fórum Europa.

"No entiendo al PSOE"

El expresidente extremeño, al contrario, opina que se constituye "en un defensor" de Sánchez si arremete contra los independentistas, porque así "intenta salvaguardar el honor" del PSOE y sus 140 años de historia, que "no puede someterse a los caprichos, a las veleidades de alguien que ha demostrado una cobardía inmensa, huyendo de la Justicia y no rindiendo cuenta de sus actos.

Rodríguez Ibarra también ha arremetido contra los miembros de su propio partido por "allanar el camino" a Carles Puigdemont. "No entiendo muy bien a los dirigentes de mi partido", ha lamentado. Considera, además, que la cúpula del PSOE, en lugar de decir "que el secretario general (Sánchez) haga lo que tenga que hacer", tendrían que decirle "haz lo que prometiste hacer a los ciudadanos el 23-J", recordando que el jefe del Ejecutivo en funciones sí pronunció la palabra amnistía antes de las elecciones, precisamente para asegurar que no la habría. "Dijo que ni habría amnistía ni habría autodeterminación. Y no ha vuelto a decir nada más", ha recalcado.

Sobre los indultos, ha cuestionado que fueran "un acierto", como aseguró Sánchez este martes tras recibir el encargo del Rey Felipe VI para ser candidato a una investidura. "Que no hayan estado dando la lata durante estos cinco años está muy bien, pero (...) que estemos discutiendo sobre amnistía es la prueba de que los indultos no dieron el resultado que parecía que iban a dar", ha explicado.

