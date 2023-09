Ayuso acusa a Sánchez de expulsar a Nicolás Redondo del PSOE mientras que "abraza a Bildu"

La líder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por expulsar del partido al que fuera máximo representante de los socialistas en Euskadi, Nicolás Redondo.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social X, conocida anteriormente como Twitter, la lideresa del PP ha contrapuesto la actitud de Pedro Sánchez con Bildu y con Nicolás Redondo después de que este haya criticado la hipotética ley de Amnistía que prepara el PSOE para un futuro pacto con Junts.

"Cuando componentes de Bildu secuestraban y mataban, Nicolás Redondo luchaba por la libertad y la paz en España. Sánchez hoy abraza a Bildu y expulsa a Nicolás", comparaba duramente la presidenta.

Sánchez hoy abraza a Bildu y expulsa a Nicolás.

Ayuso se pronuncia así después de que se conozca la noticia de que, el pasado lunes, el Comité Ejecutivo Federal del PSOE decidiera (en la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal) expulsar del partido a Nicolás Redondo Terreros por su "reiterado menosprecio" a las siglas socialistas, según confirman fuentes de Ferraz.

Redondo ha sido muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que otros históricos líderes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Javier Sáenz de Cosculluela. De hecho, ya había llegado a ser expedientado en 2021 por el mismo motivo.

Redondo Terreros publicó en la revista Almendrón un artículo titulado 'Dignidad' en el que hablaba de que los últimos años de España han sido de "degradación y decadencia" y criticaba duramente la posibilidad de que el PSOE ofreciera una amnistía a los implicados en el procés, algo que consideraba una "aberración jurídica" y "el mayor atentado político a la democracia del 78". "La aprobación de una amnistía hoy será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78", indicaba.

Es la segunda vez que Ayuso se pone del lado de un histórico socialista esta semana. El pasado martes daba la razón a Alfonso Guerra tras una controvertida entrevista en Cadena Cope en la que el ex secretario general del PSOE afirmaba que la amnistía era "insoportable".

"El objetivo fue siempre la Transición". Dijo en esa ocasión. De nuevo a golpe de tuit y parca en palabras haciéndose eco de las duras declaraciones de Guerra contra Pedro Sánchez.

En ese momento, el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra ha pedido "como ciudadano demócrata y socialista" a Sánchez que no acepte la amnistía que exige el líder independentista porque es "insoportable". "Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la Transición", ha zanjado.

