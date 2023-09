El PSOE expulsa a Nicolás Redondo por ir contra la amnistía y "menospreciar" las siglas del partido

El Comité Ejecutivo Federal del PSOE decidió el pasado lunes expulsar del partido a Nicolás Redondo Terreros, quien fuera secretario general del Partido Socialista de Euskadi, por su "reiterado menosprecio" a la gestión socialista, según informan fuentes de Ferraz. De hecho, ya había sido expedientado en 2021 por el mismo motivo.

Redondo ha sido muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que otros históricos líderes socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra o Javier Sáenz de Cosculluela.

Redondo Terreros publicó en la revista Almendrón un artículo titulado 'Dignidad' en el que hablaba de que los últimos años de España han sido de "degradación y decadencia" y criticaba duramente la posibilidad de que el PSOE ofreciera una amnistía a los implicados en el procés, algo que consideraba una "aberración jurídica" y "el mayor atentado político a la democracia del 78". "La aprobación de una amnistía hoy será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78", indicaba.

En su texto, Redondo Terreros culpaba al partido en su conjunto de respaldar esta medida, cuyo objetivo es facilitar la nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "No será solo Sánchez ni su camarilla; será el PSOE, todo y completo, el que en ese salto acrobático destruya lo que protagonizó", alegaba.

El escrito concluía con una feroz crítica a la formación política de la que él formaba parte hasta ahora: "Seguirá llamándose PSOE, pero desde luego no será el partido de los años finales del siglo pasado. No puedo decir si seguirá siendo o no el partido de figuras socialistas significativas de aquel tiempo, pero desde luego el mío no".

El hijo de quien fuera secretario general de UGT durante casi dos décadas reiteró sus ideas este miércoles en una entrevista en Onda Cero. Además, mostró su esperanza de que la manifestación convocada por el Partido Popular en contra de la amnistía sea "un gran éxito". "Hay muchos motivos para expresar una posición contraria crítica a lo que parece que pretende el Gobierno", afirmaba.

Sucesivas críticas a Sánchez

Los ataques de Redondo al Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez se remontan varios años atrás, por lo que la amnistía sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso. Ya el pasado mes de enero, Redondo estuvo entre los más de 250 firmantes de un manifiesto en el que se cargaba contra las reformas del Código Penal o el intento de modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional, advirtiendo de que puede resultar fallido el régimen de libertades de seguir esta dinámica gubernamental y legislativa.

El escrito ya señalaba que la coalición gubernamental, presidida por Pedro Sánchez y apoyada por los grupos independentistas, "ha quebrado el proyecto histórico del PSOE" comprometido con cumplir la letra y el espíritu de la Constitución de 1978.

Ya en mayo de 2021 la Ejecutiva Federal abrió expediente de expulsión para él y para el expresidente madrileño Joaquín Leguina por haber acompañado a Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral. Finalmente Redondo no fue expulsado al pedir disculpas y alegar que no había pedido el voto para la líder popular.

Previamente, en 2020, Redondo acusaba al Gobierno socialista de "abjurar de todo compromiso ético" al pactar con Bildu para mantenerse en el poder. "El Gobierno no debe olvidar que los principios éticos son absolutos, no se les ensucia: se les destruye; no se les hiere, se les mata", remarcó entonces.

Durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, opinaba que Sánchez estaba "políticamente muerto" porque estaba "decidido a rendir pleitesía a los nacionalistas y a los neocomunistas.

Su posición contraria a las medidas tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y a los apoyos parlamentarios necesarios para llevarlas a cabo quedaron patentes ya en 2019, cuando fue uno de los fundadores de la iniciativa 'La España que reúne', en cuyo manifiesto fundacional rechazaba cualquier diálogo con las formaciones nacionalistas que combaten las leyes.

