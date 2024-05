Feijóo dice que Puente es el "vicepresidente" de Sánchez: "Su tarea es enfangar la política"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, en realidad es el "vicepresidente del Gobierno". Feijóo también ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de ser el "autor" de la crisis diplomática con Argentina después de que Puente acusara al presidente argentino, Javier Milei, de "ingerir sustancias".

"Puente es realmente el vicepresidente del Gobierno. Es el que acapara todos los focos. Lo hace porque tiene una tarea: enfangar la política española. Sánchez y él están perfectamente organizados y, por tanto, el responsable es el presidente, que es el autor de forma directa o indirecta" de la crisis con Argentina, ha explicado el líder del PP.

Además, Feijóo ha lamentado que acusar al presidente argentino de consumir drogas como ha hecho Puente no es provocar una crisis diplomática sino que directamente es una "ruptura de relaciones diplomáticas".

Feijóo pidió este sábado la dimisión de Puente o su cese. "En cualquier democracia occidental debería haber dimitido y si no cesado", ha añadido.

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", explicó el ministro de Transportes este viernes en Salamanca en un coloquio sobre redes sociales.

Horas después, el presidente de Argentina cargó contra Pedro Sánchez al decir que ha llevado a España a su "disolución pactando con separatistas" y al acusarle de poner "en riesgo a las mujeres españoles permitiendo la inmigración ilegal".

El Gobierno de España reaccionó rápidamente al comunicado de Milei rechazando sus palabras sobre Sánchez. "No se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos", afirmó el Ejecutivo español.

A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado que el Gobierno y el pueblo español "seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española".

En declaraciones en Onda Cero, el ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, ha calificado a Puente de "energúmeno" y ha asegurado que Milei "ni siquiera toma alcohol".