Ayuso se 'alía' con Guerra y acusa a Sánchez de querer dejar atrás la Transición: "El objetivo fue siempre ese"

"El objetivo fue siempre la Transición". De nuevo a golpe de tuit y parca en palabras la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el posible pacto entre el PSOE y Junts para alzar a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Ayuso vuelve a pronunciarse sobre un posible apoyo de los independentistas, tras haber calificado de "indigna", también en Twitter, la reunión entre la vicepresidenta del Gobierno y líder Sumar, Yolanda Díaz, y el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

La líder de los populares madrileños, que siempre ha sido muy crítica a que, incluso, su propio partido se reúna con los independentistas, ha vuelto a pronunciarse sobre el tema tras la entrevista que ha dado Alfonso Guerra en la cadena Cope.

Allí, el ex vicepresidente del Gobierno y ex vicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra ha pedido "como ciudadano demócrata y socialista" a Sánchez que no acepte la amnistía que exige el líder independentista porque es "insoportable". "Me rebelo contra eso, esta amnistía es la condena de la Transición", ha zanjado.

El objetivo fue siempre la Transición. pic.twitter.com/8dZhOwHoZp — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 7, 2023

Para Guerra, la ley de amnistía "es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y la transición para que siguiera adelante el país". El exvicepresidente ha dicho que si el PSOE acepta la amnistía significará asumir que "la democracia es represora y los golpistas son los demócratas". "Es muy grave, no lo hagan", ha reiterado.

Con la amnistía de Puigdemont, al que se ha referido como "golpista" y "gánster", se "pretende pasar de un sistema democrático a uno no democrático y borrar 45 años de democracia". "Es terrible, yo no me resigno, yo me rebelo contra eso: quieren destruir el régimen del 78 y soportar eso es imposible. Lo que está pasando hoy lo veo como la derrota de mi generación", ha asegurado Guerra durante la citada entrevista.

Cómo va a funcionar España

Hay que recordar que, este martes, la líder del PP de Madrid ya reprendía la actitud de Puigdemont y, durante la inauguración de un centro sanitario, rechazaba las exigencias que llegaban desde Bruselas.

"Ahora Puigdemont decide cómo vamos a funcionar en España", criticaba, al tiempo que asegura que "de ninguna manera se pueden tragar las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido, no han existido los jueces, no ha asistido la ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, apelar que hay que ir contra la verdad y contra la razón".

"Si eres amigo de un político y has cometido graves delitos, como ha sucedido en Cataluña, se te perdonan”, declaraba la presidenta regional, en referencia a los delitos por los que el expresidente catalán se encuentra fugado fuera de España desde 2017.

