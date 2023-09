Ayuso, sobre las exigencias de Puigdemont: "Ahora es el que decide cómo vamos a funcionar en España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra las exigencias expuestas por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, tras su reunión con la vicepresidenta Yolanda Díaz en Bruselas. "Pretenden que toda España mire para otro lado y que olvidemos todo el daño causado y todo este atropello constante es una estafa masiva, esto es una estafa masiva al Estado de Derecho, a la ley, a los jueces, a la verdad y a todos los españoles.

Esta misma mañana, el expresidente catalán ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una ley de amnistía y garantías de un referéndum de independencia como condiciones previas para apoyar su investidura.

"Ahora Puigdemont decide cómo vamos a funcionar en España", ha criticado, al tiempo que asegura que "de ninguna manera se pueden tragar las exigencias de esta gente que te dicen que el 1 de octubre no ha existido, no han existido los jueces, no ha asistido la ley, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, apelar que hay que ir contra la verdad y contra la razón".

"Si eres amigo de un político y has cometido graves delitos, como ha sucedido en Cataluña, se te perdonan”, ha declarado la presidenta regional, en referencia a los delitos por los que el expresidente catalán se encuentra fugado fuera de España desde 2017.

"Aquí, un español cuando tiene unas multas o cuando comete delitos los paga. Aquí, con el nuevo socialismo, no está sucediendo esto", ha criticado Ayuso en una rueda de prensa tras la inauguración del nuevo centro de salud de Sevilla la Nueva.

"Ahora los territorios tienen derechos, y no las personas. Si pisas Cataluña tienes unos derechos distintos al resto de los españoles", ha afirmado. Preguntada por las exigencias de Puigdemont para una posible investidura a Pedro Sánchez, Ayuso ha dicho que "el único que no está mintiendo es el independentismo".

Almeida carga contra Díaz

También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que Yolanda Díaz "rinda" el estado de derecho a un "prófugo de la justicia", y ha asegurado que el PP no se va a reunir con él.

En declaraciones a los periodistas desde el Hotel Four Seasons, el alcalde ha defendido este martes que el PP "no se va a reunir con Puigdemont" y "no va a ir a Bruselas a sentarse con un prófugo".

Si bien es cierto que ha afirmado que el PP ya ha manifestado su intención de hablar con Junts, ha enmarcado esta reunión en su intención de decirle a Junts que no van a "traspasar los límites de la Constitución" ni van a "quebrantar la igualdad de los españoles para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente".

"Sentarse no quiere decir que el mensaje sea de rendición incondicional que es lo que ha hecho Yolanda Díaz", ha explicado. En el caso de la reunión de la vicepresidenta con el líder catalán, Almeida ha criticado que Díaz, con esta visita, cuestione "la separación de poderes que tiene que haber en un estado democrático" como el de España.

"Yolanda Díaz rinde incondicionalmente el estado del derecho a un prófugo de la justicia", ha censurado el alcalde, quien ha criticado que esto lo ha hecho con "la complicidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Sánchez lo admitió y lo toleró. Porque si Pedro Sánchez entiende que uno no se puede reunir con un prófugo de la justicia lo que tiene que hacer es cesar inmediatamente, que es su competencia, a Yolanda Díaz", ha valorado.

Por ello, Almeida considera que el viaje de Díaz es "una ignominia", ha censurado que con su acción "pisotee el poder judicial" y que lo haga por "permanecer en el cargo a toda costa".

