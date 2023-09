Ayuso califica de "indigna" la reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont para negociar la investidura

"Indigno". Con estas palabras ha resumido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la reunión que van a mantener este lunes la líder Sumar, Yolanda Díaz, y el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, para negociar el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez.

El encuentro entre ambos, que tendrá lugar este lunes a las 12:00 horas en el Parlamento Europeo, ha sido publicado por los menos de comunicación nada más conocerse este mismo lunes; y la opinión de la líder de los populares madrileños no se ha hecho esperar.

Ayuso ha sido una de las políticas más críticas con el independentismo catalán estos últimos años. Así como de su acercamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez. En junio, Ayuso alertó que el Gobierno de España estaba negociando con el partido de Puigdemont "en silencio" y "mientras los españoles se van de vacaciones".

Esto es indigno.

Pese a que en Moncloa aseguran que Yolanda Díaz les informó del viaje este domingo a última hora y destacan que en ningún caso representa al Gobierno, desde el Partido Popular interpretan la reunión como una negociación entre el bloque PSOE-Sumar y Junts cuyos apoyos son imprescindibles si Sánchez quiere ser presidente.

"¿Va a haber independencia? Sí o no ¿Referéndum? Sí o no ¿Amnistía? Sí o no", se preguntaba la presidenta de la Comunidad de Madrid hace menos de un mes en la celebración de La Paloma. Ahora, el encuentro de Díaz parece resolver parte de las dudas pues, desde Sumar, aseguran que sobre la mesa de este encuentro esta ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación.

En sus últimas apariciones públicas, la presidenta de los populares madrileños ha criticado a los socios de Pedro Sánchez sólo quieren "debilitar España y anularla internacionalmente".

"Mezclan la plurinacional con derechos sociales, como el feminismo de última hora que niega todo lo conseguido en los últimos años. No les importa la fractura social, la herencia moral, la destrucción de los valores que nos han traído aquí como país y que unía de izquierda a derecha España", enumeró en la inauguración del curso político la pasada semana en Collado Villaba.

También sobre el acercamiento entre Junts y el PSOE se ha pronunciado la mano derecha de Ayuso en el PP madrileño, Alfonso Serrano.

El secretario general del partido en Madrid ha criticado las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, sobre el acercamiento entre la cúpula del PSOE y el partido independentista y la posible amnistía con los condenados.

Y es que, Page ha vuelto a salirse de la línea marcada por el PSOE al decir que la hipotética amnistía a Carles Puigdemont no tiene "base moral". Declaraciones que, a juicio de Serrano, son sólo sobre el papel.

"Eso que dice Page es para lograr un titular, porque aunque le preocupe, no hará nada para evitarlo. Postureo de lo que queda del PSOE", ha criticado en sus redes sociales.

Pero eso que dice Page es para lograr un titular, porque aunque le preocupe, no hará nada para evitarlo. Postureo de lo que queda del PSOE

