Ayuso defiende su alerta por la DANA en Madrid mientras que Almeida pide "afinar" sus predicciones a la AEMET

La alerta generada este domingo a consecuencias de la DANA en Madrid sigue dando que hablar. Esta vez han sido los dirigentes autonómicos los que, en sus actos públicos, han salido a defender la actuación de sus administraciones para hacer frente a la emergencia meteorológica.

De un lado, los que ratifican el nivel de alerta elevado pese a que el agua, en el centro de Madrid, no cayó con tanta fuerza; y, del otro, los que piden una mayor "precisión" a los científicos expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Dos bandos en los que se han 'chocado' la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Mientras que la presienta regional se trasladaba hasta Aldea del Fresno para dar constancia de la gravedad de la DANA en la zona suroeste de la región, Almeida pedía a la Agencia Estatal que "afine" sus pronósticos por sus posibles consecuencias económicas.

Almeida se ha unido a criticar a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como ya hizo el presidente de Andalucía, Juanma Moreno al poner en duda la necesidad de la alerta de nivel rojo decretada en la capital.

Precisamente, por esta crítica, ha sido preguntada Ayuso quien, evitando una confrontación con su compañero de partido, ha defendido que elevar la alerta permitió a los servicios de emergencias trabajar "únicamente" para paliar los efectos del temporal.

Así, ha defendido que hay que saber conjugar la economía, la libertad de todos los ciudadanos con la seguridad. "Yo creo que, sobre todo, lo que hemos visto en estas horas ha sido catastrófico, desde luego, en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid y en este caso, sobre todo, lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta y al trabajo", ha puntualizado.

Aclarando algunos bulos que han circulado por internet, la presidenta ha confirmado que estos anuncios que se promovieron a través de los teléfonos móviles por radiofrecuencia. "Nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono de ningún ciudadano".

Declaración de zona catastrófica

La situación en este área de la Comunidad de Madrid que Ayuso ya ha confirmado que pedirá, al Gobierno de España, que se declare zona afectada gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) los municipios madrileños del suroeste afectados por la DANA.

Lo ha avanzado en declaraciones a los periodistas durante su visita al punto de mando de la ASEM 112, instalado en Aldea del Fresno, una de las localidades gravemente afectadas por las fuertes lluvias, junto con Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero.

En cifras, el 112 ha gestionado desde ayer 16.800 llamadas con 1.800 incidentes relacionadas con la lluvia con la tormenta. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 1.169 intervenciones.

Ayuso ha finalizado asegurando que van a seguir evaluando en estos días los daños que ha ocasionado esta tormenta, "así como ayudar a que distintos municipios recobren pronto la normalidad porque muchos de ellos están prácticamente incomunicados esta mañana".

Almeida pide "afinar"

Las críticas de Almeida llegan después de que el Metro de Madrid haya tenido que cerrar grandes tramos de la línea del suburbano por inundaciones y de que la capital amaneciera con un gran caos circulatorio derivado de la lluvia.

Almeida ha pedido más 'tino' a las predicciones climatológicas por la credibilidad de cara a los ciudadanos así como por los perjuicios económicos que se generan. Con todo ello, ha defendido que, desde el Ayuntamiento, se cumplió con su "responsabilidad".

El alcalde ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en el homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias. Un Cuerpo de Bomberos que, según las últimas informaciones, sólo en la ciudad de Madrid ha realizado más de 300 intervenciones relacionadas con la lluvia.

Almeida critica a la AEMET pese al caos circulatorio en Madrid capital por DANA: "Debe afinar pronósticos"

"Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la AEMET afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha destacado Almeida.

En su respuesta a los medios de comunicación ha explicado que el sistema de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid está vinculado al Gobierno de España a través de la AEMET. Por tanto, el deber de su Consistorio era adoptar todas las medidas necesarias cuando desde la Agencia indican que en la capital se va a dar un suceso anómalo con 120 litros de agua por metro cuadrado.

Además, se ha preguntado qué hubiera pasado en la ciudad de Madrid si el Ayuntamiento no hubiera tomado todas las medidas y se hubieran cumplido las previsiones.

"Creo que en la medida de la posible hay que afinar las previsiones cuando hay una proximidad temporal por los perjuicios y la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones", ha insistido.

Hay que recordar que la alerta sonora que llegó este domingo a los móviles de toda la Comunidad de Madrid se emitió por parte del Gobierno regional a todos los municipios al encontrarse en la zona de mayor peligro.

Para enviar esta notificación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha servido del sistema europeo EU-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional, que tiene por objetivo avisar a la ciudadanía ante grandes emergencias y enviar a la población información y consejos de autoprotección.

Sobre el estado de las carreteras, el alcalde asegura que la normalidad está "prácticamente restablecida" en la ciudad, tras una noche complicada de lluvias que han ocasionado problemas de tráfico en las entradas por Calle 30 durante la mañana.

Almeida ha agradecido a todos los madrileños el "extraordinario ejemplo de civismo" que han demostrado durante el fin de semana y especialmente ayer por la tarde. "A pesar de que la provisión falló en la ciudad de Madrid, lo cierto es que los madrileños se han comportado con civismo", ha apuntado.

"Deslealtad institucional"

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha tachado a Almeida de practicar la "deslealtad institucional" por haber criticado a los "científicos y expertos de la AEMET" y a la Comunidad de Madrid que fue, en última instancia, quién dio el aviso.

"Las alertas y precauciones hay que tomarlas. De qué estaríamos hablando hoy aquí si las peores previsiones se hubieran cumplido. Además, hay que recordar que vivimos muchas situaciones como la del Metro de Madrid inundado", ha recordado el portavoz en el acto de homenaje a los bomberos.

Almeida se ha puesto a echar tierra sobre AEMET en un ejercicio de politiqueo patético como los que nos tiene acostumbrado y sumándose a la comparsa anticientífica de la derecha. Es completamente lamentable que el alcalde ponga en duda la alerta de ayer por las lluvias

Rubiño, como ha hecho su compañera de partido, Mónica García, ha recordado que hay "Madrid más allá de la M-30" y que una alerta como la de este domingo ha permitido "tomar medidas en Barajas". "No entendemos que Moreno Bonilla se permita hacer un chascarrillo o que el alcalde denote deslealtad hacia la AEMET que cumplió con su deber", ha finalizado.

También la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha criticado las "lamentables" palabras de Almeida.

"Gracias a estos sistemas de alerta, en la ciudad de Madrid no ha habido ninguna víctima. Las afirmaciones del alcalde suponen una falta de lealtad institucional hacia la Administración del Estado que es de quien depende la AEMET", ha afirmado la concejala.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha unido a las críticas de la izquierda asegurando que no se puede pedir "certeza absoluta" a la Agencia Estatal de Meteorología.

"No vamos a caer en la demagogia de quienes consideran que cualquier aviso de emergencia, si no se cumple en su totalidad las previsiones, ha sido erróneo, ni quienes creen que se puede abusar de este mecanismo de prevención o de alerta", ha valorado el portavoz de Vox ante los periodistas en el Patio de Cristales de la plaza de la Villa.

