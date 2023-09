PSOE y Más Madrid apoyan la alarma de Ayuso por la Dana: "Aunque algunos de su Gobierno lo critiquen"

Este domingo, la mayoría de los madrileños recibieron una intensa notificación en su teléfono móvil para anunciar la activación del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAM) ante la previsión de tormentas y fuertes lluvias en la Comunidad de Madrid.

"Un sonido prolongado, tal alto y parecido como el de una sirena", tal y como lo describían desde la dirección de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) y que fue criticado en las redes sociales.

Que tras el aviso las precipitaciones en Madrid capital no fueran de la envergadura que se esperaba, hizo que muchos en las redes sociales criticaran a la Comunidad de Madrid. Además, muchos alertaban de la "intromisión" en móviles privados por parte de las autoridades.

[Conductores atrapados en Madrid y zonas aisladas: la DANA se ceba con los pueblos del suroeste]

El Gobierno de España y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) fueron los blancos de las primeras críticas que, más tarde, también recayeron sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues era la responsable última de haber mandado esta notificación.

Aunque no todos han dado la espalda a la notificación enviada por la Comunidad de Madrid. Los dos principales líderes de la oposición, Mónica García (Más Madrid) y Juan Lobato (PSOE) han apoyado a la presidenta.

Así lo han hecho en la red social X, antes conocida como Twitter, desde la que han agradecido a la presidenta la seguridad que aportaba el aviso.

Juan Lobato, incluso, confrontaba con personas que, dentro del propio PP, habían criticado la notificación de emergencias. Lobato hace referencia a miembros del "Gobierno", aunque no se conocen declaraciones al respecto.

Además, ha hecho hincapié en que en las primeras 48 horas desde el inicio de la DANA "los mayores daños han sido en la zona suroeste de Madrid pero también en otras zonas".

Pues a mí me parece muy bien que la Comunidad de Madrid cumpla con su deber y active la alerta e informe a todo el mundo de la situación.



Ya lo dije ayer y celebro que lo hayan hecho. Aunque reciban críticas de algunos por ello. Incluso de su propio gobierno. #DANA — Juan Lobato (@juanlobato_es) September 3, 2023

Quien sí ha sido crítico con la alarma ha sido un miembro relevante del Partido Popular como es el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que cuestionó en sus redes sociales la alerta global de "peligro extremo" en Madrid por la DANA: "Hay que estar muy seguro".

Almeida pide "afinar" a la AEMET

Una línea muy similar a la que se ha unido, este mismo lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha defendido que el Ayuntamiento de la capital "cumplió con su deber y responsabilidad" ante la previsión de fuertes lluvias en la capital.

Tras participar en un acto homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias, el regidor ha pedido a la AEMET que "afine" los pronósticos meteorológicos, por la credibilidad de cara a los ciudadanos así como por los perjuicios económicos que se generan.

En este sentido, ha reconocido que hubo un fallo en la previsión meteorológica de la ciudad de Madrid donde se esperan precipitaciones históricas.

"Me preocupa más por la credibilidad que podamos tener ante los ciudadanos (...) Creo y pido que en la medida de la posible la AEMET afine los pronósticos. No se puede exigir un 100% de acierto, pero no es menos cierto que este pronóstico se produjo en la mañana y a mediodía se mantenía el pronóstico superando con mucho la mayor precipitación histórica", ha manifestado.

No era una falsa alarma. Madrid son sus 179 municipios.



Siguiendo con preocupación las inundaciones en muchas zonas de nuestra región. Toda la fuerza a servicios de emergencias y personas afectadas.



Esto aún no ha pasado, sigamos con prudencia.pic.twitter.com/510UoiEGTt — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 3, 2023

Por su parte, Mónica García sí ha sido consciente de que Madrid son "179 municipios" y ha justificado la alerta en toda la Comunidad porque, que en muchos de esos municipios, ha habido grandes destrozos.

Además, ha reclamado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que "arbitre todas las ayudas necesarias para que los municipios puedan hacer frente con garantías a esta complicada situación y que solicite cuanto antes la declaración de zona gravemente afectada".

No todos en el panorama político madrileño han sido tan comprensivos con esta alarma. El que fuera candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, ha criticado a Almeida el aviso con bastante ironía.

Os lo traduzco:



Ante la dejación de funciones del Ayuntamiento de Madrid para mantener nuestra ciudad, la recomendación de este señor es que os quedéis en vuestra casa.

Que esto es lo que hay, vamos. https://t.co/Ept5ixmJZM — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) September 3, 2023

Hay que recordar que, en esta ocasión, la Comunidad de Madrid se ha servido del sistema europeo EU-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional, que tiene por objetivo avisar a la ciudadanía ante grandes emergencias y enviar a la población información y consejos de autoprotección.

[Un padre y un hijo, desaparecidos en su coche tras ser arrastrados por el agua en Aldea del Fresno]

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado su agenda para este lunes y se va a trasladar hasta el puesto de mando avanzado habilitado por la ASEM 112 en Aldea del Fresno, municipio afectado por las fuertes lluvias y tormentas de la DANA.

Sigue los temas que te interesan