Indignación de Page por la amnistía a Puigdemont y serio aviso a Sánchez: "No tiene base moral"

Lo ha vuelto a hacer. El presidente socialista de Castilla-La Mancha y destacado "verso suelto" del PSOE, Emiliano García-Page, ha dejado muy claras este lunes sus posiciones políticas sobre la posibilidad de un pacto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont y los indepedentistas. Totalmente contrario a las componendas del presidente del Gobierno en funciones, Page ha dicho en una entrevista en Onda Cero que pactar la amnistía con el independentismo no tiene "base moral" y rompería el principio de igualdad de los españoles.

El líder castellano-manchego no oculta así su indignación ante una hipotética amnistía a Puigdemont y los encausados del independentismo catalán y avisa de las consecuencias que pueda tener este posible arreglo de Sánchez para lograr la investidura, fundamentalmente la ruptura y vulneración de la igualdad de los españoles ante la ley y, por tanto, el incumplimiento de la Constitución. "Choca con la Constitución", ha dicho el presidente de la Junta.

Según Page, la amnistía es un extremo carente de "base moral" y sería, en realidad, una "autoamnistía" de Puigdemont y el independentismo, ya que, según sus palabras, serían necesarios los propios votos de los independentistas en el Congreso para poder aprobarla. Una ruptura de la igualdad que convierte a los encausados en "juez y parte" y genera una actitud inaceptable, tal como se deduce de las palabras del presidente de Castilla-La Mancha.

Juez y parte

"Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Eso es ser juez y parte, que cualquier delito con un voto más en el Congreso se pueda amnistiar. Es un planteamiento que contrasta con la Constitución", ha alertado el también líder de los socialistas castellano-manchegos.

Además, Page ha puesto sobre la mesa que al propio Carles Puigdemont sólo le quedan delitos de malversación por los que responder si regresa a España, con lo cual no sería "serio" analizar si hay que amnistiarle o no. "Al PSOE en el que yo me he criado no le cabe en la cabeza la ruptura del país", ha dicho Page en una posterior entrevista en la Cope.

En este contexto, García-Page ha manifestado que "la autodeterminación es simple y llanamente un imposible y cuanto antes se le deje claro, mucho mejor". Ha dicho, además, que desconoce la posición del Ejecutivo central y del PSOE en este asunto, si bien ha recordado que en la anterior legislatura esa posición era que la amnistía no era posible.

Fraude con el voto

Por otro lado, también en la Cadena Cope, Page ha vuelto a zanjar la duda de si alguno de los 8 diputados castellanomanchegos del PSOE podrían prestar su voto a una hipotética investidura de Alberto Núñez Feijóo.

"Sería un fraude con el voto. Hay algunos populistas que se meten de lleno en este asunto. No voy a jugar a ser independentista en mi partido", ha abundado.

Insiste, por tanto, en que él no va a "invitar a esta transfuguismo", recordando que el propio Núñez Feijóo ya rechazó votos de posibles tránsfugas. En la misma línea, ha indicado que si algún político tiene una "duda existencial" en algo que se adopta en su nombre, lo "razonable" sería dimitir. "Quien no quiera estar, que se vaya", ha zanjado con contundencia.

Sigue los temas que te interesan