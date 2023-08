Ayuso: "La vieja guardia del PSOE ha fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves el cambio que ha sufrido la "base social" del PSOE tras estos años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la inauguración de las jornadas del PP de Madrid, y acompañada de Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del partido en la región ha asegurado que el partido socialista es una opción política "cuyos principios se esfumaron y ya no existen". Todo ello por la existencia de un "monstruo" al que sus creadores no han sabido controlar.

"La vieja guardia del PSOE ya no tiene nada que hacer. Han fabricado un monstruo que no responde hacia su creador", ha ratificado, afirmando que por ese "monstruo", Pedro Sánchez, "los españoles ya no son iguales ante la ley".

[El PSOE apuesta por la división del PP pero Ayuso y Feijóo cierran filas frente a los pactos de Sánchez]

"Sánchez es el que engaña a los nacionalistas. Va a haber independencia, ¿si o no?, Si no la hay… ¿Para qué tanto daño, para qué engañar?, se ha preguntado de forma retórica. Insistiendo en una postulación que lleva defendiendo varios meses, Ayuso ha reiterado que "el sanchismo" sólo es "engañar a todos y a todos" en busca de una "república federal laica y plurinacional".

En este sentido, ha criticado a los socios de Pedro Sánchez a los que ha acusado de pretender "debilitar España y anularla internacionalmente". La presidenta de los populares madrileños ha acusado a estos mismos socios de intentar hacer creer que "existe una plurinacionalidad" que, a su juicio, no es tal.

"Mezclan la plurinacional con derechos sociales, como el feminismo de última hora que niega todo lo conseguido en los últimos años. No les importa la fractura social, la herencia moral, la destrucción de los valores que nos han traído aquí como país y que unía de izquierda a derecha España", ha enumerado.

Feijóo, la única "opción"

Ante la alternativa de Sánchez y sus socios que operan "en contra de España", la presidenta ha subrayado el papel de Feijóo, que la miraba atentamente, como la única figura capaz de quitar de manos de los independentistas el "poder". "Rendirnos no es una opción", ha añadido.

De esta forma, ha considerado que España está "en un momento crítico": "Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre o criticar al Gobierno es un crimen".

Sobre los socios de Sánchez en la investidura, Ayuso ha asegurado que se trata de un frente donde "los delitos, las malas prácticas, la mala gestión, van a seguir ocultados porque se necesitan unos a otros, porque hay una 'misión anti' que lo justifica todo, hagan lo que hagan, es su bando como en el siglo XX… nos llevan a ese bando, al combate".

[Feijóo: "Sánchez prefiere negociar referéndums, amnistías y desigualdades con los independentistas"]

"Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este 'frente anti'. Por eso, rendirnos no es una opción y, por eso está aquí Núñez Feijóo", ha insistido.

La presidenta ha dibujado al líder nacional como la única "garantía" de que España "no se desguace por cuatro votos". "Si personas con delitos de sangre están hoy en un proyecto político que va a decidir por todos, si lo que antes era un delito, por otro lado, hoy deja de serlo y se borra. ¿Qué límites queda para este frente? ¿Cuáles son los límites que hay en este país?", se ha preguntado.

Ayuso se ha vanagloriado del resultado electoral del 28-M, con una mayoría absoluta por parte del PP de Madrid en la Asamblea y en el Ayuntamiento. "Nos hemos preocupado por la natalidad, el problema de las drogas en los jóvenes", ha enfatizado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado la región como el hogar de los emprendedores, de los escolares que se esfuerzan en el ámbito educativo. "Somos el Madrid de la Fórmula 1, de uno de los mejores metros del mundo, que reduce el paro… Somos el Madrid cabeza en turismo, que está batiendo récords y que tiene la mejor sanidad de Europa", ha enumerado.

Ha vuelto a insistir en que Madrid es el "contrapeso" que va a "seguir defendiendo el liberalismo a la española, que es generoso, valiente, creativo, la alegre Madrid que piensa en España".

En este punto, ha recordado que "el 45% de los madrileños" no han nacido en la autonomía y ha defendido que "cuando un madrileño un español pierde la esperanza, la libertad o la prosperidad sabe que en Madrid, en su casa, tiene su oportunidad".

Los líderes del PP han estado acompañados por la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, casi todos los consejeros del gobierno autonómico y los grandes líderes del PP madrileño, así como diputados y concejales del Ayuntamiento; entre otros. Incluidos el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

